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Диетолог назвала норму блинов, которую можно съесть в сутки

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Диетолог Александра Разаренова назвала суточную норму блинов. Об этом сообщает «Радио 1».

Диетолог назвала норму блинов, которую можно съесть в сутки

Тыквенные блины.

Специалист рассказала, что норма блинов зависит от особенностей организма человека.

При этом безвредным количеством считается два-три блина в день. Нужно всегда прислушиваться к организму и не переедать.

К тому же следует сделать выбор в пользу полезных и легких начинок.

Например, свежие овощи, зелень или ягоды.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда.

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Взято отсюда
08.03.2024

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