Диетолог назвала норму блинов, которую можно съесть в сутки

Диетолог Александра Разаренова назвала суточную норму блинов. Об этом сообщает «Радио 1».

Тыквенные блины.

Специалист рассказала, что норма блинов зависит от особенностей организма человека.

При этом безвредным количеством считается два-три блина в день. Нужно всегда прислушиваться к организму и не переедать.

К тому же следует сделать выбор в пользу полезных и легких начинок.

Например, свежие овощи, зелень или ягоды.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда.

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Взято отсюда

08.03.2024