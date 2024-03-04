Диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда

По версии диетолога, самый безвредный фастфуд — шаурма и пицца, сообщает “Лента.ру”.

Приготовление пиццы.

По словам диетолога, полезным видом фастфуда можно считать шаурму. При этом в блюде должны быть свежие овощи, нежирное и свежее мясо, и умеренное количество соуса.

Другими полезными безопасными вариантами диетолог называет роллы из свежей рыбы и пиццу в умеренном количестве. Если перекусывать ими время от времени, ничего плохого со здоровьем и фигурой не случится.

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Взято отсюда

04.03.2024