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Диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда

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По версии диетолога, самый безвредный фастфуд — шаурма и пицца, сообщает “Лента.ру”.

Диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда

Приготовление пиццы.

По словам диетолога, полезным видом фастфуда можно считать шаурму. При этом в блюде должны быть свежие овощи, нежирное и свежее мясо, и умеренное количество соуса.

Другими полезными безопасными вариантами диетолог называет роллы из свежей рыбы и пиццу в умеренном количестве. Если перекусывать ими время от времени, ничего плохого со здоровьем и фигурой не случится.

Ранее о самых полезных морепродуктах рассказал диетолог.

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Взято отсюда
04.03.2024

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