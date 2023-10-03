Директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин поздравляет сотрудников, коллег и студентов с Днем среднего профессионального образования.

– Уже второй год мы отмечаем свой профессиональный праздник – День среднего профессионального образования. Нам есть чем гордиться.

Первокурсники для получения профессии осознанно выбирают нас – колледж Алтайского государственного университета.

Колледж за последние несколько лет стал лидирующим учреждением системы СПО Алтайского края. Мы реализуем 14 образовательных программ, развиваем систему дополнительного образования. И каждый год расширяем этот перечень. В этом году впервые набрали студентов на специальности «реклама» и «технологии аналитического контроля химических соединений». Наши студенты – это наш потенциал, и мы гордимся каждым из них.

Выпускники колледжа продолжают свое обучение в стенах Алтайского государственного университета, строят карьеру, достигают вершин в деле, которое выбрали.

В нашем штате работают только профессионалы – педагоги-теоретики и педагоги-практики. Так можно добиться всестороннего развития студентов, дать сильную базу, передать опыт в практической деятельности.

В профессиональный день чествования СПО поздравляю сотрудников, коллег и студентов с праздником! Уверен, впереди у нас много побед и открытий!

Колледж АлтГУ

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