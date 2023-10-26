Диспансеризация, или как избежать онкологии

Мало кому известно, но онкология способна уничтожить организм человека буквально за полгода – именно столько времени порой хватает злокачественной опухоли, чтобы достичь третьей и даже четвертой стадии, когда спасти человека уже практически невозможно. Это одна из причин каждому найти один день в своем графике и пройти профилактический медицинский осмотр. О важности диспансеризации и нежелании жителей обследоваться, о том, как поживает новая амбулатория в селе Черёмушкино и о новых случаях туберкулёза – в интервью с главным врачом Залесовской ЦРБ Еленой Подкорытовой.

– Елена Владимировна, правда ли, что наш округ входит в десятку территорий по краю с наименьшим числом прошедших диспансеризацию жителей? – Напомню, что диспансеризация проводится взрослому населению с 21 года. В зависимости от возраста процедура обследования отличается: чем старше, тем более углубленно – для выявления сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Молодежь проходит один раз в три года, зрелое население – один раз в год-два. Очереди для проведения диспансеризации у нас в поликлинике нет. В этом году преимущественно принимаем тех, у кого нечетный год рождения, они могут прийти в любой день. У нас работает три кабинета: доврачебный, медицинской профилактики, неотложной помощи. Человеку назначается обследование по его году рождения. Измеряется рост, вес, внутриглазное давление, общее давление, пульс, проводится забор анализов, ЭКГ, флюорография. Женщины направляются в смотровой кабинет. После того, как пациент все проходит и выявляются отклонения, он направляется на консультацию к терапевту. Врач уже смотрит в соответствии с жалобами и заполненной анкетой, нуждается ли человек в дополнительном обследовании, в том числе и в краевых учреждениях. Диспансеризация проводится для выявления заболеваний, в том числе «молчунов» – тех, кто не бывают на приеме два и более года и умирают на дому от «неизвестных» причин. – С чем связано низкое посещение, как считаете? – Говорим, предупреждаем. Выезжаем на передвижном ФАПе в села, но люди не идут. Причина непонятна. Все стремятся к терапевту, но для чего? Он должен уже на основе результатов всех анализов принимать решение к дальнейшим действиям. Помимо этого, у каждого доктора есть кураторы в краевой клинической больнице, у них они консультируются о дальнейших действиях. – Больные, перенесшие инсульт или инфаркт, обеспечиваются лекарствами на ближайшие два года, и здесь важно следить за периодом реабилитации, верно? – Безусловно. Ни для кого не секрет, что инсульт очень помолодел, и сейчас в 50-60 лет его встретить – норма, 50% таких случаев у людей до 70 лет. Курение – пододвигает к инфаркту и инсульту в разы быстрее. Молодым курящим стоит учесть, что возраст от 40 до 50 будет протекать с осложнениями, дальше – ещё тяжелее. – Как только человек заканчивает пить лекарства, сколько времени сохраняется «накопительный эффект»? – Его нет, назначенные врачом препараты пьются в ежедневном режиме, тем более от давления. – В этом году были выявлены случаи заболевания туберкулезом? – Да, десять заболевших (а сколько еще не выявлено!), в том числе два ребенка. Основная мера профилактики – ежегодное прохождение флюорографии и благоприятные условия для проживания, отсутствие взаимодействия с больными. – Многие задают вопрос, почему больных с открытой формой туберкулеза не кладут на лечение принудительно? – Только через суд, так как они уклоняются от добровольного лечения. Не понимают, что лечение, проживание и питание абсолютно бесплатны. Это будущие смертники. Но если лечиться – выздоровление сто процентов. – О ковиде – есть случаи на нашей территории? – У нас пока не зарегистрировано. Сейчас лидируют простудные заболевания и ждем вспышку гриппа. Вакцины достаточно, с середины октября у нас ее неограниченное количество. Можем привить в любой день, записываться не нужно, просто обращайтесь в регистратуру. Главное, чтобы не было температуры и признаков ОРЗ. Прививаем детей, взрослых, беременных и рожениц. – Расскажите о Черемушкинской амбулатории. Скоро год, как она открылась, как идет работа? – Амбулатория шикарная, построена по всем современным нормативам, оснащение на сто процентов, а вот посещаемость оставляет желать лучшего. Не идут, все вдруг выздоровели. На прошлой неделе выезжал наш специалист, так на осмотр пришло всего восемь жительниц. А ведь обследование необходимо каждой женщине без исключения, чтобы обезопасить себя и быть уверенной, что нет онкозаболеваний. – Напомните, за какой период времени онкология достигает пика? – В течение шести месяцев. Если печени – три месяца и наступает неблагоприятный исход. Еще один важный момент: жители всегда могут сказать фельдшеру, что хотят, чтобы их посмотрел специалист УЗИ или окулист, например. Если человек 25 готовы прийти на прием, мы можем запланировать выезд раз в квартал, плюс привезти с собой электрокардиограф, забрать анализы. Места в Черемушкинской амбулатории достаточно и никто никого не стеснит. – В каких селах сегодня проблемы с ФАПами? – В четырех нет медицинских работников: Муравей, Гуниха, Заплывино, Большой Калтай. Передвижной ФАП выезжал во все населенные пункты, без внимания не оставляем. Непонятен один момент. Кто-то сам едет напрямую в платные клиники, отдает деньги, не осознавая, что эти учреждения заинтересованы выявить какую-то болезнь и назначить лечение, чтобы человек возвращался вновь. Вот только именно мы несем ответственность за жизни наших жителей и всегда готовы выписать направление на бесплатное обследование. Ни одна платная организация не отвечает за поставленный диагноз и жизнь человека, и пациент сам заключает договор, в котором все это прописано. – Сколько времени в среднем уходит на бесплатное обследование? – Не более, чем в других районах или городах. Еще раз повторю, что ни одного человека, пришедшего к нам и обратившегося в регистратуру мы не отправим домой неосмотренного, здесь готовы позаботиться о каждом. У нас сломался маммограф, но даже в этом случае каждую среду по десять женщин возим на обследование молочных желез в Заринск. – У скольких из них выявляется патология? – Две-три фиброаденомы, киста. Не рак, но нужно обращать внимание. Если говорить о женских заболеваниях, в этом году выявлено три рака матки и три рака яичника, все, слава богу, в начальной стадии. Смущает, что нет ни одного рака шейки матки. Призываю всех женщин посетить смотровой кабинет для забора анализов, потому что не бывает, чтобы в течение года не выявили ни одного случая… Значит, эти женщины просто до нас еще не дошли. Уважаемые залесовцы, настоятельно рекомендую своевременно пройти медицинское обследование. Диспансеризация – не просто слово, а день, способный сохранить ваше здоровье и даже спасти жизнь.

новости Локтевский



Источник