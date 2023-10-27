28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Общество
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Политика
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Политика
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Политика
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Мир
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество519 Новости
Объявления82 Новости
Политика500 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Диспансеризация – залог раннего выявления и успешного лечения множества заболеваний

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Алтайском крае продолжается диспансеризация населения. За 9 месяцев текущего года состояние своего здоровья в рамках диспансеризации оценили 485573 человека. Профилактические осмотры взрослого населения завершили 101290 человек. Число сельских жителей, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры составило 232456 человек.

Преимущественная цель диспансеризации и профилактических осмотров населения – это выявление различных, в том числе скрытых заболеваний на ранних стадиях. В текущем году впервые выявлено 42882 случая заболеваний. На первом месте это болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (48,3%), на втором – болезни системы кровообращения (24,1%), на третьем – болезни органов пищеварения (5,6%), на четвертом – болезни мочеполовой системы – (4,5%).

Отдельного внимания заслуживают онкологические патологии. Их удельный вес в структуре впервые выявленных заболеваний составляет 1,3%. Всего впервые выявлено в рамках диспансеризации 572 случая злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях – 512 случаев (90%).

По итогам первого этапа диспансеризации на второй направлено 141307 человек (29,1%). Количество прошедших диспансеризацию с применением мобильных медицинских бригад составило 15786 человек (2,7%). Углубленную диспансеризацию прошло 72783 человека, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Количество граждан старше трудоспособного возраста, прошедших первый этап диспансеризации и профилактический осмотр, составило 266384 человека.

При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров выявлен ряд факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Это нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела, высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, повышенный уровень холестерина в крови.

Отметим, что на сегодня в Алтайском крае диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры проводят 79 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Во всех из них есть возможность удаленной записи на обследования через портал ГОСУСЛУГИ.

Диспансеризация населения является одним из ключевых направлений реализации национального проекта «Здравоохранение». С целью повышения доступности оказания медицинской помощи диспансеризацию и профилактические осмотры жители региона могут пройти не только в утренние, дневные, но и в вечернее часы, а также в выходные и праздничные дни. Медицинские организации работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 в двухсменном режиме по графику, утвержденному руководителем поликлиники, а в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 15:00.

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости