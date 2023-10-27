Диспансеризация – залог раннего выявления и успешного лечения множества заболеваний

В Алтайском крае продолжается диспансеризация населения. За 9 месяцев текущего года состояние своего здоровья в рамках диспансеризации оценили 485573 человека. Профилактические осмотры взрослого населения завершили 101290 человек. Число сельских жителей, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры составило 232456 человек.

Преимущественная цель диспансеризации и профилактических осмотров населения – это выявление различных, в том числе скрытых заболеваний на ранних стадиях. В текущем году впервые выявлено 42882 случая заболеваний. На первом месте это болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (48,3%), на втором – болезни системы кровообращения (24,1%), на третьем – болезни органов пищеварения (5,6%), на четвертом – болезни мочеполовой системы – (4,5%).

Отдельного внимания заслуживают онкологические патологии. Их удельный вес в структуре впервые выявленных заболеваний составляет 1,3%. Всего впервые выявлено в рамках диспансеризации 572 случая злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях – 512 случаев (90%).

По итогам первого этапа диспансеризации на второй направлено 141307 человек (29,1%). Количество прошедших диспансеризацию с применением мобильных медицинских бригад составило 15786 человек (2,7%). Углубленную диспансеризацию прошло 72783 человека, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Количество граждан старше трудоспособного возраста, прошедших первый этап диспансеризации и профилактический осмотр, составило 266384 человека.

При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров выявлен ряд факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Это нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела, высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, повышенный уровень холестерина в крови.

Отметим, что на сегодня в Алтайском крае диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры проводят 79 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Во всех из них есть возможность удаленной записи на обследования через портал ГОСУСЛУГИ.

Диспансеризация населения является одним из ключевых направлений реализации национального проекта «Здравоохранение». С целью повышения доступности оказания медицинской помощи диспансеризацию и профилактические осмотры жители региона могут пройти не только в утренние, дневные, но и в вечернее часы, а также в выходные и праздничные дни. Медицинские организации работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 в двухсменном режиме по графику, утвержденному руководителем поликлиники, а в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 15:00.

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