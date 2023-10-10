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Дистанционные наблюдения в рамках государственного лесопатологического мониторинга в Республике Алтай

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В текущем III квартале отделом ДН и ГИС филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» началось дешифрирование космических снимков территорий Республики Алтай в Улаганском, Усть-Коксинском, Онгудайском и Усть-Канском лесничествах. Общая площадь составляет более 1648 тыс. га. При дешифрировании основными причинами наблюдений в рамках ГЛПМ являются повреждение хвое-листогрызущими насекомыми, погодные условия и почвенно-климатические факторы, пожары в том числе 2023г.

В работе будут использоваться векторные данные границы лесных пожаров, полученные от ФБУ «Авиалесоохраны» из системы ИСДМ-Рослесхоз.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проводятся с целью выявления изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов, предварительного определения границ и площади погибших и поврежденных лесных насаждений. Дистанционных наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов осуществляются путем дешифрирования материалов космической съемки и аэрофотоснимков.

Результатами дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов являются специальные карты с выявленными изменениями в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и отчет о площади лесных насаждений, на которых выявлены изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов.

«Основной целью дистанционных наблюдений является своевременное обнаружение опасных отклонений в санитарном состоянии лесов, а также предварительная оценка размеров повреждений.

Дистанционные методы необходимы и наиболее эффективны при ведении мониторинга за состоянием крупных, но достаточно хозяйственно освоенных лесных территорий. В многолесных, удаленных, слабо или совсем хозяйственно неосвоенных лесных территориях, использование авиакосмической съемки является ведущим методом лесопатологического мониторинга.» – поделился мнением Павел Чучалов, начальник отдела ДН и ГИС.

горняк

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