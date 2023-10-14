Дмитрий Попов ответил на вопросы жителей Алтайского края

На вопросы жителей края отвечает временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В этот раз говорили о статусе медицинского работника и мерах по привлечению специалистов в здравоохранение.

Тамара Семенко, Рубцовский район:

– Слышала, что в крае будут учить помощников фельдшера. Но у них ведь нет медицинского образования. Не навредит ли такая помощь жителям?

– Решение о реализации пилотного проекта «Помощник фельдшера» было принято в рамках обмена лучшими практиками регионов. Примером стала Оренбургская область. Пока определены 15 медорганизаций, где есть неукомплектованные ФАП. Со 2 октября началась программа профобучения на базе Барнаульского базового медколледжа, она продлится до декабря. Миссия новых специалистов – оказание первой помощи, уход за пациентами, пропаганда ЗОЖ, наблюдение за состоянием здоровья пациентов. Сейчас они изучают теорию, а впереди – практика в медорганизациях. После обучения они начнут работать под руководством наставников и кураторов.

Говорить о результатах еще рано, но в Оренбургской области проект получил положительные отзывы населения. Новых медработников на местах уже ждут. Это будут полноценные специалисты на должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Светлана Герстнер, с. Крестьянка, Мамонтовский район:

– Сколько целевиков в этом году пришли работать в больницы края? Какие это медицинские организации?

– В АГМУ с первого по шестой курс сейчас обучаются около 1500 целевиков. В последние годы мы увеличиваем удельный вес таких студентов, это одна из самых эффективных мер привлечения молодых специалистов: приток в отрасль после специалитета составляет 81%, а после ординатуры – 93%. На 1 октября в первичное звено трудоустроены 107 выпускников целевого специалитета, 47 продолжают обучение в оридинатуре. Молодые врачи работают как в городских, так и районных больницах – Каменской межрайонной, Залесовской, Краснощёковской, Ребрихинской, Курьинской ЦРБ и т. д.

Впервые в крае прошел целевой набор в медколледжи. 150 первокурсников зачислены в ББМК, медколледжи Бийска и Рубцовска по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело». Обучение оплачивает краевой бюджет, на эти цели выделено 11,5 млн рублей, а после учебы выпускников примут на работу 47 медорганизаций, в том числе 17 ЦРБ.

Елена Ситник, Хабарский район:

– Почему в ЦРБ нет врачей узкого профиля? Жителям района приходится полгода ждать талонов в краевые больницы. Можно ли организовать прием специалистов, хотя бы по одному на округ, чтобы не ездить в Барнаул?

– В крае более двадцати ЦРБ, обслуживающих население менее 15 тыс. человек. По штатам на такое количество жителей узкий специалист не предусмотрен, так как нет возможности обеспечить ему должную нагрузку, чтобы он состоялся как квалифицированный специалист. Для повышения доступности медицинской помощи жителям в удаленных районах внедряются выездные и дистанционные формы работы, телемедицина. Результаты анализов, назначения – все это специалист может контролировать на расстоянии.

Регион приобрел 110 электрокардиографов для ЦРБ, они переданы на ФАП и СВА. Им же планируем приобрести оборудование для холтеровского мониторирования, для диагностики скрытых сердечно-сосудистых заболеваний; аппараты суточного контроля артериального давления.

В крае между населенными пунктами курсируют девять оборудованных передвижных комплексов, комплексные бригады узких специалистов, по заявкам ЦРБ, врачи консультативно-диагностических центров и ведущих больниц Барнаула, Рубцовска и Бийска. Так проконсультированы 5,5 тысячи пациентов, у 300 впервые выявлены заболевания, 540 направлены на дообследование в медорганизации 2 уровня, 354 – 3 уровня. На госпитализацию – 75 и 92 человека соответственно.

Екатерина Петрова, Зональный район:

– Много лет проработала кардиологом в ЦРБ. По семейным обстоятельствам вынужденно ушла с работы, но хочу вернуться в профессию. Куда мне обратиться?

– Очень хорошо, что решили вернуться. Для трудоустройства вам необходимо обратиться непосредственно в медорганизацию, в которой желаете работать. Если нужно пройти профессиональную переподготовку, можете получить компенсацию за обучение. Условия и порядок ее получения размещены на официальном сайте Минздрава Алтайского края в разделе «Специалистам» – «Компенсация обучения» – «Компенсация обучения по программе профессиональной переподготовки».

Языком цифр

(данные на 30 сентября)

7745 врачей и 18 102 среднего персонала работает в здравоохранении региона. 350 молодых специалистов трудоустроены в этом году. Самыми востребованными остаются фельдшеры, работники скорой помощи, участковые терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи, гинекологи.

703 человека (молодые специалисты в первые три года работы, врачи межрайонных медцентров за разъездной характер работы, наставники) и 400 медработников пенсионного возраста, работающие в сельской местности и рабочих поселках, получают выплаты, предусмотренные законом.

150 тысяч рублей – предельный размер компенсации стоимости обучения по программам профпереподготовки.

137 организаций (133 лечебно-профилактических, 58 ЦРБ, 815 ФАП, 6 ФП, 14 ФЗП), 40 мобильных ФАП, 184 сельских врачебных амбулаторий, 17 участковых больниц работают в структуре Минздрава региона.

от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей – единовременные выплаты, направленные на привлечение и закрепление специалистов по федеральным программам «Земский доктор/сельский фельдшер». Алтайский край – один из самых активных ее участников.

1,7 тысячи студентов обучаются по программам целевой подготовки, 300 студентам-платникам предоставляется компенсация расходов на обучение.

215 специалистам оплачивается аренда жилья (от 7 до 15 тысяч рублей), 319 – получили служебные квартиры.

210 тысяч рублей компенсации расходов на обучение по программам специалитета можно получить раз в год.

От 15 тысяч до 200 тысяч рублей – подъемные, выплачиваемые в муниципалитетах края.

Порядка 400 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Алтайский край ПОПОВА Тамара

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