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До +12 градусов ожидается в Алтайском крае 22 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дождливое воскресенье ожидает жителей Алтайского края.

22 октября температура воздуха по региону будет варьироваться +7 до +12 градусов. В отдельных районах ожидаются дожди и порывы ветра до 16 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется максимум до +9 градусов. В конце дня возможен дождь. Синоптики обещают сильный ветер порывами до 17 м/с.

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