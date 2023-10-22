До +12 градусов ожидается в Алтайском крае 22 октября
Дождливое воскресенье ожидает жителей Алтайского края.
22 октября температура воздуха по региону будет варьироваться +7 до +12 градусов. В отдельных районах ожидаются дожди и порывы ветра до 16 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется максимум до +9 градусов. В конце дня возможен дождь. Синоптики обещают сильный ветер порывами до 17 м/с.
Жители Алтайского края могут вступить в волонтерский лагерь Тигирекского заповедника
Горняк22
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