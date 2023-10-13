До +13 градусов ожидается в Алтайском крае 13 октября

В Алтайском крае резкое похолодание сменило аномально теплую погоду.

13 октября температура воздуха по региону будет варьироваться от +8 до +13 градусов. В некоторых районах ожидаются дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется максимум до +11 градусов. В первой половине дня возможен дождь. День пройдет без сильного ветра.

Спасенный птенец черного аиста переехал на зимовку в Барнаульский зоопарк

>

новости горняк



Источник