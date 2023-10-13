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До +13 градусов ожидается в Алтайском крае 13 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Алтайском крае резкое похолодание сменило аномально теплую погоду.

13 октября температура воздуха по региону будет варьироваться от +8 до +13 градусов. В некоторых районах ожидаются дожди и ветер порывами до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется максимум до +11 градусов. В первой половине дня возможен дождь. День пройдет без сильного ветра.

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