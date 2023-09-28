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До +19 градусов ожидается в Алтайском крае 28 сентября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Теплый осенний день ожидает жителей Алтайского края.

28 сентября температура воздуха по региону будет варьироваться от +14 до +19 градусов. В некоторых районах возможны небольшие дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется максимум до +16 градусов. В конце дня ожидается дождь. День пройдет без сильного ветра.

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