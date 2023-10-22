23.10.2023

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До конца 2023 года в России поставят более 2 тысяч автомобилей скорой помощи

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до конца года в России планируют поставить более 2 тысяч машин скорой помощи.

Всего будет поставлено 2 тысячи 204 новых автомобилей, сообщает «ТАСС» .

По совам Мурашко, города развиваются и увеличивается количество транспорта, поэтому медицинская служба должна быть готова к оказанию помощи.

«Плюс мы реорганизуем информационные системы. Это – координация из Федерального центра медицины катастроф, где существует координационный центр, полностью собирая информацию, усиливая, «перекидывая» силы и средства из региона в регион или усиливая из федерального центра. Плюс телемедицинские консультации, которые позволяют спасать жизни больных в критических состояниях», – пояснил министр.

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