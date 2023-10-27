Добро может быть заразительным

На этой неделе главный врач Краевой клинической больницы Диана Рудакова вручила медицинской сестре Светлане Соколовой грамоту от Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» с искренней благодарностью за активную гражданскую позицию, за человеческую доброту, за неравнодушие и бескорыстие в помощи военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции.

«Каждый помогает по мере сил и возможностей, но всех добровольцев объединяет неравнодушное отношение к нуждам других людей и желание приносить пользу», – отметила Диана Михайловна.

Сотрудница Краевой клинической больницы, медицинская сестра по физиотерапии отделения медицинской реабилитации, Светлана Соколова с самого начала специальной военной операции является участницей движения «Весточка из дома с заботой о солдате». И ей удается привлекать единомышленников к важному и полезному делу. Светлана плетет маскировочные сети, которые очень нужны во время боевых действий, браслеты из паракорда, изготавливает «сухой душ». Задействованы в этой работе все – медперсонал и пациенты. Даже есть те, кто в свободное время специально приходит плести сети: во время тихого часа, обеденного перерыва, после работы. Многие хотят внести вклад в поддержку наших защитников. Сети плетутся по заявкам бойцов, командиров подразделений и максимально оперативно отправляются в зону СВО. Военные передают волонтерам спасибо через родных и близких, посылают видео со словами благодарности, заходят лично, когда приезжают в отпуск. Также сами помогают, когда оказываются в отделении реабилитации в качестве пациентов.

Помимо оказания помощи для наших бойцов на передовой, сотрудники и пациенты совместно проводят время, делятся идеями, поддерживают друг друга, что благоприятно сказывается на здоровье пациентов и сплачивает коллектив.

горняк



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