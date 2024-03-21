реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Доктор рассказал, почему горячий душ может быть опасным

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Если каждый день мыть тело и волосы под горячей водой со множеством гелей, то это не принесет никакой пользы. Об этом рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Доктор рассказал, почему горячий душ может быть опасным

Душ, горячая вода.

Прием горячего душа смывает защитный барьер кожи, который препятствует ее обезвоживанию, — пояснила врач.

При этом кожный себум необходим для синтеза витамина D3. Тереть тело мочалками под горячей водой может только навредить.

Горячая вода противопоказана волосам, так как смывает с них натуральные масла. В свою очередь, они становятся ломкими и тусклыми. Также из-за горячего душе может обостриться псориаз и другие кожные заболевания.

Кроме того, тепло может нарушить сон, так как горячая вода мешает естественному охлаждению тела.

По словам врача, не нужно мыться по несколько раз за день, а проблему с запахом пота можно решить частой сменой одежды. Единственное, что нужно обязательно мыть чаще — это руки.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, что происходит с организмом человека, когда он улыбается.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
22.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

“Черный лебедь” уже приближается. Бывший конгрессмен США рассказывает о…

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Рон Пол, бывший конгрессмен…

Новый скандал с “Победой”: ветерана ZOV с авиабилетом отказались…

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Авиакомпания “Победа” оказалась в…

Русские приготовили сюрприз для каждого боевика ВСУ

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Через 4-5 месяцев каждый…

Ветер до 15 м/с, изморозь и гололедица: о погоде…

Осадков в регионе не ожидается В Алтайском крае 22 марта…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp