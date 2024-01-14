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Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

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Фан-встреча с Ольгой Бузовой прошла 14 января в барнаульском ТРЦ GALAXY, фото и подробности расскажет Altapress.ru

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

Фан-встреча Ольги Бузовой. 14 января 2024 год

На встречу со звездой пришли сотни горожан, был заполнен весь магазин Л’Этуаль и первый этаж торгово-развлекательного центра.

Несмотря на погодные условия, барнаульцы стояли в очереди, которая начиналась с самого эскалатора, где дежурил охранник и пропускал на спуск по несколько человек.

“К сожалению, сегодня без обнимашек”, – сообщил ведущий мероприятия.

Как заявила сама певица в своем блоге, она плохо себя чувствовала накануне, но это не остановило ее встретиться с фанатами. Тем не менее пообщаться со звездой времени не хватает, но фото и автографы получат все. Примерный возраст присутствующих на фан-встрече барнаульцев 16-20 лет.

Охране пришлось сдерживать агрессивных фанатов, которые старались перебраться через турникет. На месте встречи дежурит врач.

Обеспокоенных поклонников успокаивает охрана, говорят получить фото удастся каждому.

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

Фан-встреча Ольги Бузовой. 14 января 2024 год

Неожиданно много парней пришло увидеться со звездой, даже взрослые мужчины подходят к Бузовой, чтобы взять автограф.

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

Фан-встреча Ольги Бузовой. 14 января 2024 год

Ранее мы сообщали, сколько будет идти встреча с Ольгой Бузовой в ТРЦ GALAXY.

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Взято отсюда
14.01.2024

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