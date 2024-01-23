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Два алтайских вуза объединят

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Алтайский государственный педагогический университет реорганизуют, сообщили в правительстве края.

Два алтайских вуза объединят

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Реорганизация связана с присоединением Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина в Бийске.

Общая численность студентов составит более 10 тыс. человек.

По словам ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко, такие преобразования откроют новые возможности для развития университета.

Реорганизацию завершат в мае. АлтГПУ сохраняет свое название, а бийский вуз станет его филиалом.

Ранее стало известно, какие студенческие отряды появились в Алтайском крае и чем они успешны.

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Взято отсюда
23.01.2024

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