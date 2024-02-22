Двухметровый отец и говорящий телефон. О чем новая постановка «Папа ищет работу» кукольного театра «Сказка»

Премьера спектакля «Папа ищет работу» в театре кукол «Сказка» состоится 22 февраля в 18:30. История о поиске себя, о поддержке близких и мечте понравится не только детям, но и взрослым.

Спектакль "Папа ищет работу"

От «Сказки +» к постановке

Папу уволили с работы. Эта новость переворачивает привычную жизнь Глушковых с ног на голову. Она приносит в маленькую темную квартиру самые смелые фантазии, переживания о будущем, и, самое главное, музыку. А еще сближает неуклюжего папу и его любимую 9-летнюю дочку Люду.

Такой сюжет современной писательницы Вали Филиппенко особенно приглянулся Нине Поздняковой. Ее эскиз победил в творческой лаборатории детской литературы “Сказка+”, которая прошла с 22 по 27 мая в 2024 году.

«Книга Вали Филиппенко затрагивает сразу несколько тем: поиск себя в этом сложном мире, путь к мечте, и, конечно же, любящие отношения отца и дочери. Сейчас папам редко посвящают произведения. Поэтому мне хотелось показать, насколько большое место отцы занимают в нашей жизни», — рассказывает режиссер Нина Позднякова.

Это не первая режиссерская работа Нины Поздняковой, хотя себя считает больше актрисой.

«Лаборатория “Сказка+” была призвана вывести актеров-кукловодов в ранг режиссера. Куратор проекта Анна Иванова-Брашинская уверена, что кукольную постановку лучше всего поставят именно актеры, ведь они хорошо знают свое ремесло и технические моменты», — объясняет Позднякова.

Маленький театр для больших ребят

Спектакль рассчитан на детей старше 9 лет. Но проходит в «театре на подушках», на чьей сцене показывают в основном детские постановки. Такой формат необходим, чтобы подчеркнуть камерность момента, поговорить с подростками тет-а-тет. Потому и жанр у спектакля – «домашний концерт в одном действии».

Сцена поделена на два мира: большой объемный и маленький плоский. В первом события происходят в реальной жизни: герои общаются между собой, бегают между зрителями, танцуют и смеются. А во втором бумажные куколки воплощают фантазии девочки Люды и рассказывают об ее воспоминаниях. Воображаемый мир создавали из газетных вырезок и детских рисунков, которые сделали сыновья Поздняковой.

Спектакль “Папа ищет работу”

Живая дочь, кукольный отец

Девочку Люду играет живой человек. Она кажется крошечной на фоне больших декораций: двухметровой газеты, большого красного телефона (который еще и разговаривает) и массивного кресла. Это отлично передает детское восприятие, когда все вещи кажутся больше, чем они есть на самом деле.

Такой же большой и папа, которого играет кукла ростом 2 м 30 см. Он даже немного не помещается в маленькие габариты комнаты. Так же тесно ему и в реальном мире, где он не может найти себе места.

По сюжету папа — бывший сотрудник научного института, который ушел работать водителем в одну фирму. Он большой мечтатель и страстно обожает музыку. Но фирму закрыли и папе пришлось искать работу. Сначала он хватается за самые необычные вакансии: водитель газели с русалкой, подстригатель облаков, командир воздушных шаров. Но все это не для него, ведь он мечтает быть композитором и круглые сутки сочиняет этюды и симфонии.

В отличие от отца мама семейства, наоборот, очень даже приспособлена к современным условиям. Настолько, что даже успевает случайно занять рабочее место отца в фирме стрижки облаков. Ее играет живой человек, но с кукольными большими ушами и яркой стрижкой.

Спектакль “Папа ищет работу”

От классики до хита

Музыка занимает центральное место в спектакле. Ее исполняет Ольга Мозгова.

В спектакле задействовано 16 различных композиций. Большую часть занимают классические произведения Баха, Бетховена, Чайковского. Но есть и неожиданные музыкальные решения. Например, мелодия Генри Манчини «Розовая пантера», известная детям по одноименному мультфильму. И современная песня «Beggin» итальянской группы Maneskin. И даже звучит песня «По диким степям Забайкалья», как любимая песня бабушки.

«С каждой композицией у нас в команде были связаны какие-нибудь воспоминания. «Розовая пантера» у меня прочно ассоциировалась с моей бабушкой, которая всегда пыталась что-то высмотреть, выспросить и вынюхать. А «Beggin» мне посоветовала Нина Позднякова и актеры, которые только под нее видели задорный танец Людочки. Хотя я, честно сказать, до спектакля ее ни разу не слышала», — рассказывает Ольга Мозгова.

Именно музыка напоминает отцу семейства Глушковых, в чем его настоящее призвание. А дочка Люда и поддержка мамы помогают ему воплотить мечту в жизнь.

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Взято отсюда

22.02.2024