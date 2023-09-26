Единая диспетчерская служба неотложной медицинской помощи заработала в Бийске

Созданная на базе «Станции скорой медицинской помощи Бийска» структура позволяет контролировать и эффективно управлять бригадами неотложной помощи. Пилотный проект сейчас реализуется только на территории Бийского медико-географического округа.

По словам главного врача ССМП Бийска Алексея Карнаухова, на карте в режиме реального времени можно отслеживать расположение бригад, время приезда к пациенту, продолжительность оказания помощи. И, что важно, виден результат осмотра.

Поэтому сегодня каждый вызов под контролем, отмечает ведомство в своем телеграм-канале.

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