Единая диспетчерская служба неотложной медицинской помощи заработала в Бийске
Созданная на базе «Станции скорой медицинской помощи Бийска» структура позволяет контролировать и эффективно управлять бригадами неотложной помощи. Пилотный проект сейчас реализуется только на территории Бийского медико-географического округа.
По словам главного врача ССМП Бийска Алексея Карнаухова, на карте в режиме реального времени можно отслеживать расположение бригад, время приезда к пациенту, продолжительность оказания помощи. И, что важно, виден результат осмотра.
Поэтому сегодня каждый вызов под контролем, отмечает ведомство в своем телеграм-канале.
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