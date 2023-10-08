Егор Лосев и Руфа Маслова – призеры Всероссийских соревнований по бочча (спорт лиц с ПОДА)

Со 2 по 7 октября в городе Алексине Тульской области на Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» состоялись всероссийские соревнования по бочча (спорт лиц с ПОДА), проводимые в рамках Летних Игр Паралимпийцев.

Более 80 спортсменов из 23 регионов России вели борьбу за 11 комплектов медалей.

Алтайский край на соревнованиях представляли двое спортсменов, Егор Лосев (класс bc3, ассистент Лосева Ирина) и Руфа Маслова (класс bc4).

Оба наших спортсмена поднялись на призовой пъедестал в личном зачёте, заняв второе и третье места соответственно.

Тренируются Егор и Руфа в Алтайском училище олимпийского резерва у Александра Аксенова, Владимира Маслова и Алексея Лосева при поддержке общественной организации «Дети Ангелы Барнаула» и физкультурно-оздоровительного клуба Инва «Патриот».

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