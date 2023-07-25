Эксперты Минздрава России высоко оценили уровень командной работы РСЦ Краевой клинической больницы

20 июля в Краевой клинической больнице работали эксперты-неврологи Минздрава России. Работу регионального сосудистого центра оценили главные специалисты в области неврологии – Хало Наталья Валерьевна, главный внештатный специалист-невролог Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе и Марская Наталья Андреевна, заведующая организационно-методическим отделом Федерального центра мозга и нейротехнологий.

Наталья Хало является также заведующей неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона и курирует реализацию задач нацпроекта «Здравоохранение» в части борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, также в фокусе внимания Натальи Валерьевны не только острые нарушения мозгового кровообращения, но и вся неврологическая патология.

Целью визита специалистов Минздрава РФ стала оценка работы сосудистых программ по неврологии в регионе.

Аудиторы поэтапно «отследили» путь пациента с острым нарушением мозгового кровообращения, начиная от приемного отделения. Посетили отделение лучевой диагностики, неврологическое отделение для больных с ОНМК, неврологическое отделение, беседовали с заведующим отделением медицинской реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Особый интерес был проявлен к процессу оказания помощи, оснащению сосудистого центра, применяемым схемам обследования и лечения пациентов с неотложными состояниями. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Специалистами было отмечено, что сосудистый центр нашей больницы работает с большой нагрузкой. Эксперты высоко оценили профессионализм рентгенологической службы, неврологов и реаниматологов, а также достойный уровень междисциплинарной командной работы клинических и параклинических отделений больницы.

По итогам региональных аудитов будут подготовлены предложения по совершенствованию медицинской помощи, медицинской реабилитации и профилактики и внедрение их в медицинскую практику.