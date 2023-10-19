Экспресс-лаборатории Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи исполнилось 50 лет

Экспресс-лаборатория Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в текущем месяце отмечает свое 50-летие. Она была основана в 1973 году и является структурным подразделением отделения анестезиологии и реанимации стационара. Значимость работы экспресс-лаборатории в реанимационном отделении трудно переоценить. Свое название «экспресс» лаборатория в полной мере оправдывает: ежедневно и круглосуточно сотрудники лаборатории выполняют исследования жизненно важных показателей пациентов, которые поступают в больницу в критических состояниях. «Все исследования у нас проводятся оперативно, так как на направлениях всегда есть пометка cito! И первые результаты исследований врач получает именно из экспресс-лаборатории. Мы работаем в одной команде с врачами анестезиологами-реаниматологами, с медицинскими сестрами отделения и являемся неотъемлемой частью звена в постановке диагноза и дальнейшем лечении тяжелых пациентов: будь то биоматериал больного из операционной, поста реанимационного отделения или любого другого отделения больницы», – рассказывает о работе подразделения заведующая лабораторией Светлана Залогина. Данные экспресс-лаборатории позволяют врачам следить за изменением состояния пациента и оперативно принимать необходимые меры по коррекции проводимого лечения. Поздравляем сотрудников экспресс-лаборатории отделения анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи с полувековым юбилеем! Вы делаете очень важную работу, помогая спасать жизни пациентов! Желаем творческих успехов, здоровья и позитива!

город Горняк



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