Эндокринолог рассказала, почему кофе на завтрак может быть опасным

Эндокринолог посоветовала отказаться от кофе на завтрак, передает “Мослента”.

Кофе.

Первый прием пищи очень важен. Однако не стоит выпивать на завтрак только кофе. Лучше всего это сделать через час после еды. При этом кофе должно быть без каких-либо добавок и молока.

Также не следует злоупотреблять любимым напитком, так как это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. В день можно выпивать максимум две чашки кофе.

Ранее altapress.ru рассказывал о десяти кафе и кофеен Барнаула, в которые пустят с собакой. В очень популярный FreeMan’s тоже можно с собачкой.

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Взято отсюда

19.01.2024