Еще один след «Жилфонда». Жительницу Барнаула обманули на крупную сумму, а потом навязали фирму с миллионными долгами

В 2023 году в Барнауле расследовали еще одно уголовное дело, связанное с риэлтором «Жилфонда», но не получившее такой резонанс, как история о сбежавшем в Аргентину директоре. Чуть больше года сотрудница под разными предлогами за стенами агентства вытягивала деньги из жительницы Барнаула Елены Провоторовой, вынуждая ее и ее семью влезть в долги и даже купить две фирмы. Виновница оказалась за решеткой, однако долг одной из компании в 15 млн тенге продолжает висеть на потерпевшей. Второй год одни правоохранители отказываются возбуждать уголовное дело по этому поводу, а другие отменяют отказ – и так по кругу. В чем дело, разбирался altapress.ru.

Деньги. Рубли.

Ничего не предвещало

Все перечисленное известно из беседы с Еленой Провоторовой, копии приговора Ленинского районного суда и переписки ее представителя с ведомствами.

Первая сделка с риэлтором у Елены Провоторовой прошла благополучно. В 2020 году ей нужно было купить жилье в новостройке за 1,25 млн рублей. Деньги достались от продажи полученной в наследство квартиры.

В «Жилфонде» Ольга Курганская, представившись руководителем отдела, вполне резонно заметила, что суммы на сделку не хватит. Через пару недель она помогла оформить ДДУ на однушку за 1,35 млн рублей в ЖК Nord. Деньги, в том числе занятые у сына Провоторовой, внесли на эскроу-счет. Никаких подвохов.

Строительство продолжения малого Павловского тракта от ул. Солнечная поляна до Северного Власихинского проезда.

Через два месяца Курганская в WhatsApp предложила взять в кредит 1-3 млн рублей на 20 лет. Разумеется, по «уникальным» условиям, с совсем ничтожным процентом. Елена Провоторова на это даже не ответила – было неинтересно.

Нашей собеседнице хотелось бы отмотать время назад, чтобы поставить точку здесь. Увы, риэлтор была настойчивой.

Начало обмана

Ольга Курганская по секрету рассказала Елене о федеральной программе в «Россельхозбанке», о которой «мало кто знает». Говорила, что и сама оформила такой кредит, и всем своим знакомым помогала.

Риэлтор знала, что гражданский муж Провоторовой привез домой брата, которому нужна операция, поэтому из «благородных» побуждений и предложила такую помощь.

Оказалось, чтобы получить сказочный кредит, нужно встать в очередь. Всего за 400 тыс. рублей. Можно отдавать частями, главное – до Нового года.

Кредит. Документы. Платеж.

Муж продал «Газель» и одолжил деньги у знакомых и родственников. Когда собрали 361 тыс. рублей и передали риэлтору, очередь удалось «занять». Но дата выдачи мифического кредита перенеслась на конец мая 2021 года.

«У меня и мысли не было, что обманывают. Ольга Курганская была очень стильной, всегда на позитиве, ездила на машине. Часто звонила, предлагала поболтать, кофейку попить, – вспоминает Елена Провоторова. – Бывало, даже «по ошибке» скидывала непонятные СМС: «Мы сейчас с вами поедем в Фирсово, а потом…». Такой вот занятой казалась, хорошей специалисткой. Сейчас, конечно, смешно».

Далее в ход шли другие уговоры: срочно купить напополам доли в двух студиях в строящемся ЖК, чтобы потом перепродать их и получить прибыль. Рассчитаться по долгам и остаться в плюсе. А еще неплохо бы Провоторовой купить квартиру побольше, уже для себя.

Чтобы деньги на все это появились, Елене срочно нужно было занять их у сына. Вырученными за продажу своей квартиры средствами Провоторова погасила долг перед ним.

Новый виток

Через некоторое время Ольга Курганская уговаривала Елену Провоторову взять на себя кредит не на три, а на 20 млн рублей. Разделить деньги пополам и выплачивать вместе – очень уж в трудное положение попала. Даже якобы заложила свою машину, чтобы помочь заплатить Елене первоначальный взнос в 10%.

«Когда я пыталась отказать, она начала плакать: где ей взять денег, что делать. Уговорила, – разводит руками собеседница. – Не знаю, как я мужа убедила. У него, наверное, своими проблемами была забита голова».

Деньги. Рубли.

Семья занимала деньги вновь и вновь, чтобы набрать злополучные 10%. Знакомый мужа, желая помочь, даже заложил машину в ломбард.

Все суммы Курганская принимала, не выдавая расписок, и исключительно на улице. Даже если женщины были в нескольких метрах от порога «Жилфонда».

«Дома спрашивали: «Где документы? Ты деньги отдала, где они? И сын спрашивал, я иногда даже трубку не брала. Сейчас понимаю, что была зомбированной», – признается Елена Провоторова.

Чтобы «доказать» платежеспособность, требовалось купить фирму. Ольга Курганская подыскала ее быстро. 20 минут у нотариуса – и ООО «Восточное движение» оформлено на Провоторову.

Новоиспеченная бизнес-леди ничего не понимает в этой сфере. Согласно показаниям, она не проверяла ни бухгалтерскую документацию, не интересовалась, есть ли долги у организации, полностью доверяя риэлтору. Купив фирму, никаких печатей и оригиналов документов она не получила.

Документы.

«Мне Ольга сказала: «Тебе ничего не надо делать, я всем сама займусь. Не в первый раз так делаю»», – вспоминает потерпевшая.

Тем временем «банк» будто бы перенес выдачу мифического кредита на середину июля.

Владелица двух фирм

Наконец, через месяц после сделки, риэлтор вызвала «подружку» к нотариусу.

И тут неприятное известие: оказывается, доходов одной фирмы недостаточно, нужно купить еще и ООО «Автоспецзапчасть» за 850 тыс. рублей. Получив отпор, всегда доброжелательная и улыбчивая Ольга Курганская сменила тактику.

«Она начала на меня орать: «Да ты замолчи! Что и откуда ты можешь знать?!». Я впервые ее такой увидела», – вспоминает собеседница.

Провоторова, снова не читая, подписала документы и не получила ни одной бумаги.

В тот же вечер риэлтор попросила срочно приготовить 126 тыс. рублей за страховку по «будущему» кредиту.

Там, где обычно и совершаются многотысячные сделки – на лавочке – Елена передала деньги. Курганская показала расписки, по которым продавцы фирм якобы должны получить в общей сложности 1,5 млн рублей. «Заставила меня расписаться и забрала все документы с собой», – сказала собеседница.

Согласно договору купли-продажи, заключенному у нотариуса, фирма «Автоспецзапчасть» куплена за стоимость 100% доли уставного капитала – 10 тыс. рублей. Об этом известно из протокола заседания суда.

Мобильный телефон.

Позже, по телефону сославшись на госпитализацию, Ольга Курганская просто исчезла. Обзвонив все больницы, Елена Провоторова побежала в «Жилфонд», где ее встретила… Елена Авдюхина, на тот момент еще директор.

Выяснилось, что риэлтор Ольга Курганская уволилась и уехала в Москву.

«Я не поверила. Проверили ячейки: никаких денег и бумаг. У меня шок. Посадили, дали воду. Сказали писать заявление, не помню, что именно, все под диктовку, – вспоминает Елена Провоторова. – Я не знала, как выходить на улицу к мужу. Потом он не знал, что говорить друзьям. На мои сообщения Курганская отвечала: «Вас привлекут за лжесвидетельство».

Не финал

Как рассказывает собеседница, в такую историю даже не могли поверить полицейские одного из районного отдела Барнаула, куда она обратилась.

«Меня саму посчитали аферисткой. Полиграф предлагали. Человек пять-шесть пришли слушать. Заставили объяснять, почему у меня два телефона. «Кинули вас что ли?» – спрашивали. Даже вспоминать об этом не хочу, я тогда расплакалась», – говорит собеседница.

Дело сдвинулось, когда представлять интересы Провоторовой начал ветеран МВД Виктор Устюгов. Он на протяжении восьми лет занимается процессами потерпевших от Курганской.

Виктор Устюгов. Фото Анна Зайкова, Алтапресс

Как оказалось, под фамилией мужа она официально совершила восемь преступлений средней тяжести по похожему сценарию. Их в 2017 году на суде рассматривали по одному делу.

Потерпевших, по словам Устюгова, должно быть вдвое больше. Однако некоторые обманутые, которые не понесли серьезных потерь, посчитали, что нервы дороже, и не дошли до суда.

История закончилась так: адвокат настоял на прекращении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) по амнистии в честь 70-летия Победы. Судья не возразил. Апелляционную жалобу потерпевших отвергли.

В постановлении суда это выглядит так: «Уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, прекратить».

В случае с Еленой Провоторовой подсудимая все же признала вину. Частично. Посчитала неправильным, что получила 126 тыс. рублей за оформление договора купли-продажи и не проверила платежеспособность проданных организаций. Даже пыталась загладить вину – хотела дать Елене 50 тыс. рублей.

Суд постановил взыскать с подсудимой 3,1 млн рублей.

Молоток судьи.

В этот раз Ольгу Курганскую признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Судье большая благодарность. Прокурор просил три года условно», – отметила Елена.

Вся афера продолжалась с сентября 2020 года по 17 июля 2021 года.

Срытый долг

Казалось бы – благополучный финал. Однако во время расследования Еленой Провоторовой заинтересовались судебные приставы. Тогда и выяснилось, что предприятие «Автоспецзапчасть» задолжало 15,4 млн тенге (3,1 млн рублей) акционерному обществу «КазАзот».

«Я не понимаю, как мне нотариус об этом не сказал, – сказала Елена Провоторова. – Даже когда получала наследство, мне говорили, что есть долг по ЖКХ. А тут 15 млн!».

В октябре 2022 года Виктор Устюгов подал заявление о привлечении Ольги Курганской к уголовной ответственности по факту продажи «Автоспецзапчасти». Просил провести очную ставку, допросить бывших учредителей компании и изменить меру пресечения тогда еще подозреваемой на заключение под стражу.

Суд. Судебные иски. Документы.

Факт продажи следователи вывели в отдельное производство. В ходатайстве отказали, потому что формально все требования уже выполнены: очная ставка была, а продавцов опросили как свидетелей.

Виктор Устюгов настаивает на том, что требуется тщательный допрос всех участников сделки, чтобы выяснить подробности всех обстоятельств. Следуя правилу «ищи, кому выгодно», он предполагает, что предприниматель К. мог вступить в сговор с Курганской и просто избавиться от «Автоспецзапчасти» и огромного долга.

Есть у юриста замечания по поводу противоречий в показаниях. К. на суде утверждал, что был директором и учредителем фирмы номинально и всем руководил его тесть С. Документы подписывал, не читая, не знал условий сделки и Курганскую. О том, что у компании были долги, якобы не догадывался.

До этого он отказывался свидетельствовать против себя и своих родственников. Материалов еще более раннего опроса в распоряжении редакции нет.

С., согласно протоколу опроса, рассказал, что фактически компанией всегда управлял К. и про задолженность «вроде говорили». Курганскую знал и называл юристом. Но эти показания имеются лишь в первом уголовном деле и, судя по тому, как обосновывают отказ в возбуждении нового, не учитываются следствием в нынешнем производстве.

Уголовное дело.

Тещу, которая позвала К. на сделку и сама присутствовала на ней, вовсе не опросили, что Виктор Устюгов считает совсем неправильным.

Следователь отказал в возбуждении уголовного дела против К. и С., не обнаружив события преступления.

Обмен письмами

После жалобы Виктора Устюгова на нарушения прокуратура Центрального района признала решение следствия незаконным и отменила его 19 декабря 2022 года. Требовались дополнительные проверки.

За этим снова следовал отказ открывать уголовное дело. И начался ад: наладился обмен жалобами на нарушения процедур доследственной проверки, отказами в возбуждении дела и отменами постановлений об отказе, который продолжается до сих пор.

Следствие при отказах снова и снова опирается на рапорт о предварительной проверке от 9 ноября 2022 года. Той самой, которую прокуратура раз за разом признает проведенной не в полном объеме.

Главный вывод в рапорте: К. – номинальный директор, который о долгах, согласно его же показаниям, не знал. Провоторова, подписав документ, подтвердила, что ознакомлена с договором и финансово-хозяйственное состояние общества ее удовлетворяет. Также документ гарантирует, что продавец действует добросовестно, и он – не подставное лицо.

Соответственно, сведений о соединенных в одно производство событий преступлений по ч. 4. ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридического лица) не нашли. Поэтому возбуждать уголовное дело – «преждевременно».

Прокуратура Алтайского края.

Виктор Устюгов просит ГУ МВД РФ и прокуратуру по Алтайскому краю взять на контроль проведение дополнительных проверок в полном объеме и надлежащем качестве. Это должно дать новую и исчерпывающую информацию.

Сейчас главная цель представителя Елены Провоторовой – возбудить уголовное дело и довести до приговора. И после вступления его в законную силу признать договоры о купле-продаже недействительными.

Последствия

Елена Провоторова весь разговор держалась очень бодро. Часто над собой подсмеивалась и качала головой. Но в самом финале, когда я спросила о том, как изменилась ее жизнь, стала улыбаться сквозь слезы.

Потерпевшая потеряла квартиру и распрощалась с мечтой открыть собственное мебельное производство. Снимает жилье, не имея возможности прописаться.

От Елены ушел сожитель, с которым она провела 17 лет. Остались две верные подруги. Они и Виктор Устюгов не дают унывать.

Страх, депрессия, отчаяние.

Собеседница выплачивает кредит – на этот раз настоящий. Он был нужен, чтобы рассчитаться со всеми друзьями и знакомыми.

Елена не может устроиться на хорошую официальную работу: доход, по ее словам, списывает исполнительное производство по огромному долгу фирмы «Автоспецзапчасть».

Однако, как сообщил юрист нашей редакции, ООО «Автоспецзапчасть», согласно сведениям из ЕГРЮЛ, – ликвидировано 30 октября 2023 года. Соответственно, долгов у организации быть не должно.

По данным Банка исполнительных производств, исполнительный лист о взыскании 3,3 млн рублей закрыт на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 № 229-ФЗ.

«Работаю на двух работах: сначала до четырех часов дня, а потом до восьми-девяти вечера, – говорит она. – Работа-дом. Какая-то пустота. Неужели никто не видит, что фирмы покупали, чтобы взять псевдокредит? Это же мошенничество. Мошенничество…».

Она продолжает надеяться на то, что следователи тщательно опросят всех участников сделки и разберутся во всех обстоятельствах дела.

Спустя 10 месяцев после суда, в августе 2023 года, от адвоката Курганской поступила кассационная жалоба. В ней просят переквалифицировать действия осужденной на ч. 1 ст. 159 и применить условное осуждение. Ранее апелляционный суд оставил приговор без изменений.

27 февраля 2024 года Виктор Устюгов отправил возражение и ответную кассационную жалобу с просьбой назначить более справедливое, на его взгляд, наказание – семь лет лишения свободы.

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Взято отсюда

11.03.2024