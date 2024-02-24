Евгению Петросяну провели операцию – в его руку вставили титановую пластину

Юмористу Евгению Петросяну, который попал в больницу с переломом предплечья со смещением, провели операцию. Об этом сообщает Mash.
Петросян.
На данный момент Ваганович находится в реанимации.
В течение нескольких часов его будут наблюдать врачи, если все будет в порядке, то его переведут в обычную палату.
Юмориста ждет дальнейшая реабилитация.
Ранее стали известны подробности травмы Евгения Петросяна.
У него оказался серьезный перелом со смещением.
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Взято отсюда
24.02.2024