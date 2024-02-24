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Евгению Петросяну провели операцию – в его руку вставили титановую пластину

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Юмористу Евгению Петросяну, который попал в больницу с переломом предплечья со смещением, провели операцию. Об этом сообщает Mash.

Евгению Петросяну провели операцию - в его руку вставили титановую пластину

Петросян.

На данный момент Ваганович находится в реанимации.

В течение нескольких часов его будут наблюдать врачи, если все будет в порядке, то его переведут в обычную палату.

Юмориста ждет дальнейшая реабилитация.

Ранее стали известны подробности травмы Евгения Петросяна.

У него оказался серьезный перелом со смещением.

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Взято отсюда
24.02.2024

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