Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 января.

Главное за день в Алтайском крае.

Где в Барнауле отмечали Старый Новый год.

На Алтае женщина год истязала дочь проводом от зарядки телефона

На кормушку в алтайском лесу прилетели красавцы-гости

В Алтайском крае отправили группу спасателей из-за риска погодных ЧП.

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку.

Как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

14.01.2024