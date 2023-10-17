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ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России стал победителем конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Алтайском крае прошел конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае». В номинации «HOT SocTech» соревновались проекты с социальной направленностью. Победителем (1 место) в данной номинации стал проект «Учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности», разработанный, зарегистрированный в Роспатенте и успешно внедренный в практическую деятельность группой сотрудников ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» (г. Барнаул).

Над проектом работал авторский коллектив Центра: Елена Колядо, Антон Повалихин, Наталья Суслина, Юрий Метёлкин, Татьяна Шульц. Оценка проектов была проведена ведущими экспертами и профессионалами IT-сферы края.

Разработчики лучших проектов получили дипломы Губернатора Алтайского края, а также денежные призы от Алтайской торгово-промышленной палаты.

Отметим, что в текущем году конкурс ИТ-проектов при поддержке Правительства Алтайского края прошел уже в 20-й раз. Было представлено 684 проекта от 880 участников.

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