Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

В субботу, 13 января, в ТРЦ «Арена» барнаульцы бесплатно смогут проверить свое здоровье. Об этом сообщает altairegion22.
Анализы крови.
Каждый желающий может пройти обследование на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. Помимо анализов и исследований обратившиеся получат развернутую консультацию врача-терапевта.
Мероприятие продлится с 11:00 до 16:00.
С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Ранее сообщалось, что врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета.
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Взято отсюда
15.01.2024