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Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

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В субботу, 13 января, в ТРЦ «Арена» барнаульцы бесплатно смогут проверить свое здоровье. Об этом сообщает altairegion22.

Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

Анализы крови.

Каждый желающий может пройти обследование на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. Помимо анализов и исследований обратившиеся получат развернутую консультацию врача-терапевта.

Мероприятие продлится с 11:00 до 16:00.

С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета.

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Взято отсюда
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