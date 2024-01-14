Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

В субботу, 13 января, в ТРЦ «Арена» барнаульцы бесплатно смогут проверить свое здоровье. Об этом сообщает altairegion22.

Анализы крови.

Каждый желающий может пройти обследование на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. Помимо анализов и исследований обратившиеся получат развернутую консультацию врача-терапевта.

Мероприятие продлится с 11:00 до 16:00.

С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета.

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Взято отсюда

15.01.2024