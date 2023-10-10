Где в Барнауле ввели масочный режим

В Алтайском крае растет сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. В связи с этим некоторые учреждения вводят масочный режим.

По последней информации, ограничения действуют в барнаульской больнице № 10, онкологическом диспансере, перинатальном центре «Дар», родильных домах №1 и № 2, Центре охраны материнства и детства.

Помимо этого, в центре «Дар» необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. А чтобы присутствовать на партнерских родах требуется сдать тест на ковид. Аналогичную процедуру требуют и в родильном доме № 1. В Центре охраны материнства и детства временно запретили совместные роды и посещение пациентов.

В краевом Минздраве отметили, что решение о введении масочного режима на территории медучреждения принимает главный врач.

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