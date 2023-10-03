Гериатрическая служба Алтайского края заботится о пенсионерах и призывает не забывать о здоровье

В регионе стартовал месячник пожилого человека. Особое внимание людям 65+, конечно, уделяют медики.

Гериатрическая служба в нашем крае работает уже четыре года. «Хотим вернуться сюда ещё», – удивительно, но такое говорят о больнице. В гериатрическом отделении пациенты 65+ не просто поправляют здоровье, но и общаются, заводят дружбу. Гериатрические стационары сегодня работают в трёх крупных городах на базе горбольниц – в Рубцовске, Бийске и Барнауле. Попасть сюда можно по направлению участкового терапевта, сдав анализы. Всё это создано с одной целью – повысить качество и продолжительность жизни пожилых людей. При условии, конечно, что пациенты после выписки будут соблюдать рекомендации по питанию и физической активности. По статистике, население края стареет, а потому функционал гериатрической службы планируют расширять. Например, на днях краевой Минздрав должен утвердить регламенты лечения пациентов с высоким риском падения. В больницах и поликлиниках этот риск будут оценивать по специальной шкале Морсе. Наталья Целюк, заведующая Алтайским краевым гериатрическим центром, рассказала, что располагать будут таких пациентов ближе к посту медицинской сестры. У них будет маркированная история болезни, маркированная дверь – красный треугольник, транспортировать их, допустим, на рентген, УЗИ или в душевую будут только под присмотром медицинского персонала. Главная цель – предупредить переломы шейки бедра: одной из фатальных травм у пожилых, способной привести к заточению в квартире или интернате и медленной гибели. Профилактика, как известно, вообще, едва ли не самое главное. Например, в Рубцовском гериатрическом отделении очередь из тех, кто хочет улучшить своё самочувствие, расписана уже до декабря.

Николай Березовский (Рубцовск)

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