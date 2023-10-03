03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Гериатрическая служба Алтайского края заботится о пенсионерах и призывает не забывать о здоровье

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В регионе стартовал месячник пожилого человека. Особое внимание людям 65+, конечно, уделяют медики.

Гериатрическая служба в нашем крае работает уже четыре года. «Хотим вернуться сюда ещё», – удивительно, но такое говорят о больнице. В гериатрическом отделении пациенты 65+ не просто поправляют здоровье, но и общаются, заводят дружбу. Гериатрические стационары сегодня работают в трёх крупных городах на базе горбольниц – в Рубцовске, Бийске и Барнауле. Попасть сюда можно по направлению участкового терапевта, сдав анализы. Всё это создано с одной целью – повысить качество и продолжительность жизни пожилых людей. При условии, конечно, что пациенты после выписки будут соблюдать рекомендации по питанию и физической активности. По статистике, население края стареет, а потому функционал гериатрической службы планируют расширять. Например, на днях краевой Минздрав должен утвердить регламенты лечения пациентов с высоким риском падения. В больницах и поликлиниках этот риск будут оценивать по специальной шкале Морсе. Наталья Целюк, заведующая Алтайским краевым гериатрическим центром, рассказала, что располагать будут таких пациентов ближе к посту медицинской сестры. У них будет маркированная история болезни, маркированная дверь – красный треугольник, транспортировать их, допустим, на рентген, УЗИ или в душевую будут только под присмотром медицинского персонала. Главная цель – предупредить переломы шейки бедра: одной из фатальных травм у пожилых, способной привести к заточению в квартире или интернате и медленной гибели. Профилактика, как известно, вообще, едва ли не самое главное. Например, в Рубцовском гериатрическом отделении очередь из тех, кто хочет улучшить своё самочувствие, расписана уже до декабря.

Николай Березовский (Рубцовск)

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости