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Глава Курьинского района Алексей Купин ушел в досрочную отставку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

2 октября состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов Курьинского района. На ней рассмотрели заявление главы муниципального образования Алексея Купина о досрочной отставке. Исполняющим обязанности назначена заместитель главы района Ольга Трусова.

В связи с досрочной отставкой правительство Алтайского края взяло на особый контроль вопросы организационной, методической и другой помощи муниципалитету. Заместитель председателя правительства региона Денис Губин в ближайшее время проведет встречу с Ольгой Трусовой, а при необходимости с сельскими депутатами и другими местными органами власти.

«На сегодняшний день в районе обстановка стабильная, все службы и подразделения работают в штатном режиме. По информации министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, Курьинский район к отопительному сезону готов», – подчеркнул Денис Губин.

По поручению губернатора Виктора Томенко муниципальному образованию окажут поддержку в решении задач жизнеобеспечения и функционирования социально значимых отраслей, в исполнении администрацией района всех текущих полномочий.

Виктор Томенко провел рабочую встречу с главой Алейска Иваном Маскаевым

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