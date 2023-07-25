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Глава Минздрава поможет Алтайскому краю со строительством трех крупных медучреждений

редактор01 mins

Во второй день визита в Алтайский край министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вместе с губернатором Виктором Томенко осмотрели несколько медучреждений края. Они побывали в Федеральном центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, а также в Краевой клинической больнице и тубдиспансере в Новоалтайске.

Глава Минздрава и губернатор региона осмотрели Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования — единственное за Уралом подобное медицинское учреждение. За 11 лет работы здесь прошли лечение около 80 тысяч жителей 58 субъектов РФ.

Напомним, Виктор Томенко привлек из федерального бюджета около 9 млрд рублей на здравоохранение Алтайского края. Деньги были направлены на строительство поликлиники № 14 в Барнауле, хирургического комплекса Центра охраны материнства и детства и другие проекты.

Мурашко пообещал губернатору, что Минздрав поможет реализовать в Алтайском крае крупные медицинские проекты. Глава региона обсудил с министром необходимость строительства нового корпуса больницы скорой помощи, завершение реконструкции тубдиспансера в Новоалтайске и строительство нового корпуса онкодиспансера. Мурашко пообещал включить объекты в соответствующие федеральные инвестиционные программы.

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