Горбольница № 2 Рубцовска получит на ремонт 28 млн рублей

Городская больница № 2 Рубцовска получит 28 млн рублей на ремонт помещений отделения анестезиологии и реанимации.

Средства выделены из краевого бюджета и будут направлены на замену электрических сетей, установку резервного источника электроснабжения, монтаж современной системы вентиляции, замену системы водоснабжения и отопления. Это позволит поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях и создать комфортные условия пребывания в отделении.

Подрядчик уже определен и начнет выполнение работ 14 октября, отмечают в Минздраве региона.

Главный врач больницы Андрей Мурыгин отметил, что ремонт помещений отделения анестезиологии и реанимации является важным событием для всех участников процесса оказания медицинской помощи – и пациентов, и сотрудников отделения.

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