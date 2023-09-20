Грядет резкое похолодание. Когда в Алтайском крае закончится бабье лето - ГОРНЯК22

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Согласно имеющемуся прогнозу ближайшие выходные отметятся падением температуры воздуха и дождливой погодой. Впрочем, затем опять ожидается потепление

Довольно благоприятная погода установилась в Алтайском крае на текущей неделе. В краевой столице светит солнце, а температура воздуха днем стабильно поднимается до отметки +20 градусов. Однако на выходных, судя по прогнозу, ожидается резкое изменение погодных условий.

По информации регионального Гидрометцентра, 20, 21 и 22 сентября на территории Алтайского края температуры воздуха в дневное время будут балансировать в диапазоне +16…+22 градуса.

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По информации синоптиков, в первую очередь, снег “наведается в гости” на территорию предгорных и северных районов Алтайского края

При этом местами возможны кратковременные дожди. В Барнауле будет преимущественно без осадков. Ближайшие трое суток ветер будет юго-восточным, 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

Такая погода в целом укладывается в понятие бабьего лета , а также совпадает с ним хронологически. Напомним, что в Алтайском крае бабье лето выпадает, как правило, на середину второй – начало третьей декады сентября.

Однако затем, в субботу, 23 сентября, согласно данным gismeteo , дневные температуры в Барнауле опустятся до +13 градусов и будет дождливо.

По предварительному прогнозу, в воскресенье, 24 сентября, станет еще прохладнее – днем будет всего +11 градусов.

Прогноз погоды Фото: gismeteo.ru

А вот начиная с 25 сентября, как ожидается, температуры пойдут на повышение, достигнув +20 градусов уже в среду, 27 сентября.

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