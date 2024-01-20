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Грибы и коллаген: что за модные добавки начали добавлять в кофе и зачем они нужны

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Люди давно пьют кофе с различными сиропами и сладкими добавками. Однако сейчас стало модно добавлять грибы и другие интересные ингредиенты. Altapress.ru узнал, получилось ли улучшить напиток таким образом.

Грибы и коллаген: что за модные добавки начали добавлять в кофе и зачем они нужны

Кофе.

Кофе с коллагеном

В каждой чашке есть два грамма коллагена, который, как принято считать, полезен для суставов и кожи. Однако есть много исследований, где четко написано, что прием коллагена в виде добавок почти не имеет воздействия на здоровье суставов.

С полифенолами

Считается, что полифенолы содержатся в различных растениях. При их употреблении организм останется крепким и здоровым.

Если переборщить с такой добавкой, то сложно будет сказать, есть ли у напитка реальная польза.

С грибами

Сейчас кофе любят смешивать с грибом ежовиком гребенчатым. Кстати, он помогает от тревожности, а еще фокусироваться на делах.

С теанином

Теанин улучшает когнитивные способности, повышает настроение, укрепляет иммунитет. Такая добавка уж точно не навредит.

Ранее сообщалось, что в барнаульских больницах почти не осталось мест.

и

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Взято отсюда
21.01.2024

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