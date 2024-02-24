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Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

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Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Сегодня, 24 февраля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко презентовал возможности новой 14-й поликлиники на пленарной сессии в рамках тематического дня «Здоровье» форума национальных достижений на международной выставке «Россия».

Мероприятие провели заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и глава Минздрава России Михаил  Мурашко. На видеосвязи находились три региона, в том числе Алтайский край. Прямое включение  было организовано из недавно достроенного корпуса поликлиники №14 в Индустриальном районе города Барнаула.

«Новое здание построено благодаря поддержке в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России», – подчеркнул Губернатор.  

Строительство учреждения шло непросто по объективным причинам, связанным с ковидной ситуацией, санкционным давлением и, как следствие, повышением стоимости стройматериалов и оборудования.

«Благодаря общим усилиям, профессиональной работе и поддержке правительства РФ, мы сегодня находимся в новом корпусе. Медучреждение рассчитано на 900 посещений пациентов в смену — это самая большая поликлиника в крае. Больше 120 тысяч жителей самого густонаселенного и быстрорастущего Индустриального района Барнаула приписаны к этому медучреждению», – пояснил Губернатор.

Губернатор края Виктор Томенко подчеркнул, что впервые в Алтайском крае на базе первичного звена здравоохранения сконцентрированы поликлинические услуги, консультативные и высокотехнологичные диагностические службы. В новом корпусе – просторные кабинеты с современным оборудованием, специалисты по всем необходимым направлениям.

Возможности учреждения, по словам главы региона, постепенно расширяются.  «Закуплено оборудование для взрослого отделения медицинской реабилитации. Запустить его планируют в марте. Разрабатываются программы логопедической коррекции и физической нагрузки, специальные упражнения на развитие моторики. Особое внимание во взрослой реабилитации будет уделено участникам и ветеранам СВО», – пояснил он.

По словам главврача Дмитрия Денисова, новая поликлиника уже сейчас принимает более 2 тысяч пациентов в сутки, до 4 тысяч исследований проводит лаборатория. 

«Благодаря нацпроектам мы смогли существенно улучшить работу системы здравоохранения по всему краю. Привели в порядок и построили сотни медучреждений. Это и больницы, и ФАПы, и амбулатории. Не только в городах, но и в сёлах, в самых отдаленных территориях края. А еще в течение последних пяти лет регулярно обновляем оборудование — за весь период закупили уже около 11 тысяч единиц. И на этом, конечно, наша работа не заканчивается. Продолжаем действовать в плановом режиме и при поддержке федеральных органов власти», – рассказал Губернатор края о развитии медицины в регионе.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко высоко оценил медицинские традиции, которые сохраняются и развиваются в регионе. Министр напомнил:

 «Алтайский край, Барнаул – это место, в  котором в том числе много внимания уделяется санаторно-курортному лечению, профилактике. Белокуриха – это то место, куда многие хотят попасть. В начале 19 века была открыта Горная аптека, одна из первых». В этой аптеке выпускали  лекарственные препараты на основе  местного растительного и животного сырья. «Это позволяло формировать лекарственные препараты того периода и спасать жизни. Поэтому Алтайский край – это традиции здравоохранения», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Взято отсюда

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