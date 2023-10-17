Хорошая карта начинается с полевых работ!

Специалисты отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» в рамках приносящей доход деятельности выполняют работы по разработке картографических материалов-планов местности в полевых условиях и камерально. Это необходимо для того, чтобы исключить различные неточности при оформлении карт, а также вычисление более точных координат различных объектов (от капитальных построек, ЛЭП, дорог, ограждений, до индивидуальных архитектурных сооружений) на обследуемой территории. Желательно предварительно обследовать территорию, поскольку при визуальном обследовании можно запроектировать отдельные участки, учитывая рельеф местности, со снятием географических координат и в дальнейшем их переноса на план-карту, в том числе учесть все допустимые потребности заказчика проекта.

За консультацией можно обратится в филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская 61, кабинет 303 или по телефону (385 2) 63-97-19.

Или заполнить онлайн-заявку на обследование территории.

Ссылка: https://altay.rcfh.ru/uslugi/online/okazanie-uslug/

новости Локтевский



Источник