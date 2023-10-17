18.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
Политика
Председатель ОПАК Юрий Шамков награжден Благодарностью Алтайской краевой избирательной комиссии
Общество
Задержан иностранный гражданин с поддельным паспортом
Общество
Астролог назвала знак зодиака, которого могут ждать проблемы на работе
Образование
АлтГУ — соорганизатор Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлениям «География» и «История и культура России»
Здоровье
В Консультативно-диагностическом центре Алтайского края сокращается срок ожидания талонов

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье456 Новости
Новости Алтай2002 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование233 Новости
Общество468 Новости
Объявления80 Новости
Политика429 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Хорошая карта начинается с полевых работ!

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Специалисты отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» в рамках приносящей доход деятельности выполняют работы по разработке картографических материалов-планов местности в полевых условиях и камерально. Это необходимо для того, чтобы исключить различные неточности при оформлении карт, а также вычисление более точных координат различных объектов (от капитальных построек, ЛЭП, дорог, ограждений, до индивидуальных архитектурных сооружений) на обследуемой территории. Желательно предварительно обследовать территорию, поскольку при визуальном обследовании можно запроектировать отдельные участки, учитывая рельеф местности, со снятием географических координат и в дальнейшем их переноса на план-карту, в том числе учесть все допустимые потребности заказчика проекта.

За консультацией можно обратится в филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская 61, кабинет 303 или по телефону (385 2) 63-97-19.

Или заполнить онлайн-заявку на обследование территории.

Ссылка: https://altay.rcfh.ru/uslugi/online/okazanie-uslug/

новости Локтевский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости