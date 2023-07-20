«Хронические болезни» алтайского Минздрава. К визиту Михаила Мурашко на Алтай

21 июля в Алтайский край с двухдневным рабочим визитом приезжает глава Минздрава России Михаил Мурашко. Планируется посещение ряда медицинских учреждений и строящихся объектов, а по итогам – совещание о развитии здравоохранения в регионе. И поговорить министру, конечно, будет о чем, ведь за последние пять лет медицина в Алтайском крае переживает глубокий кризис. Остановимся на самых острых проблемах. Пожалуй, за последние годы Минздрав в краевом правительстве стал самым скандальным ведомством. Кадровые проблемы, коррупционные дела, жалобы врачей и среднего медперсонала на условия труда и проблемы с федеральными выплатами, коллективные жалобы пациентов на закрытие больниц и отделений. К сожалению, долгое время краевые власти пытались не замечать, что медицина стала самой больной темой. Только за последние несколько месяцев в здравоохранении края одна за одной возникали точки напряжения то в одном, то в другом городе или районе. Сначала врачи массово жаловались на сокращение отпусков, затем прокатилась волна протеста медсестер из-за сокращения зарплат и увеличения нагрузки. Потом с коллективным протестом против низких зарплат и ужасных условий труда выступили работники Локтевской ЦРБ. В Волчихинском районе взбунтовались местные жители, требуя отставки главврача ЦРБ после смерти семилетнего мальчика в больнице. До этого люди неоднократно жаловались на проблемы в районной медицине, но до трагедии их в министерстве не слышали. А в феврале жители Бийска выступили против объединения женских консультаций. И это все на общем фоне жалоб на отсутствие необходимого числа врачей на местах…

Кадровый голод в медицине

Острейший на сегодня для здравоохранения вопрос – кадры. Но в Минздраве пока никак не приблизились к его разрешению. Ситуация доходит до того, что на целую больницу месяцами ищут одного врача и не могут найти. Как, например, было в селе Лаптев Лог Угловского района. Молодые специалисты выбирают для работы или частные клиники или вообще уезжают в другие регионы, где у врачей достойная зарплата. Бегут из Алтайского края не только обычные медработники и врачи, найти даже руководителей медучреждений и то проблема. В таком режиме сегодня работают 25 крупных районных и городских учреждений. Люди, в том числе, не выдерживают и той рабочей нагрузки, которая на них падает из-за нехватки сотрудников, что еще больше усугубляет проблему. Кадровый дефицит в краевой медицине из года в год только растет и сегодня достигает поистине критических размеров. Только по официальным данным за последние три года стало на 2000 меньше среднего медперсонала, с 2018 года из региона уехали 1400 врачей. За последние 30 лет в Алтайском крае самая низкая обеспеченность врачами – 36 врачей на 10 тысяч населения. А потребность в медицинских кадрах составила более 2700 человек по данным на конец марта 2023 года. Только накануне губернаторских выборов в правительстве, наконец, поняли о необходимости принятия срочных мер. Например, сейчас пытаются удержать медработников пенсионного возраста, кто трудится в сельской местности и рабочих поселках – для них были установлены дополнительные ежемесячные выплаты, хотя начисляться они будут только с июля 2023 года. На отток кадров из медицины повлияла, в том числе, и эпидемия коронавируса, когда в соседних регионах в ковидных госпиталях предлагали в разы большие зарплаты. Эпидемия вскрыла массу слабых мест в краевом здравоохранении.

Испытание ковидом

Насколько эффективно работает медицина можно судить по уровню смертности. Но во время эпидемии ковида он взлетел просто до небес: к 2021 году смертность в крае достигла максимального за последние 60 лет значения – 43,7 тыс. человек. В октябре 2020 года Алтайский край вышел на первое место в России по приросту смертности (162,3%). Официальные инстанции не сообщали, из-за чего произошел этот взрывной рост. А причина этого связана не только и не сколько с эпидемией ковида, а с ограничениями в оказании плановой медицинской помощи. Масса людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, более полугода были лишены доступа к здравоохранению. Сказалась нехватка медперсонала, больниц, оборудования, которые были брошены на борьбу с ковидом, да и в целом сказалась вся многолетняя политика оптимизации медучреждений. Только в середине декабря 2020 года, когда общественное недовольство достигло своего пика, вернули плановую медпомощь. Запущенная в то время петиция за отставку главы Минздрава набрала тысячи подписей жителей Алтайского края. Но, несмотря на требования общественности, расследования причин взрывного роста смертности в Алтайском крае так и не было проведено. А глава Дмитрий Попов все-таки остался в министерском кресле. Однако вывод о вреде оптимизации чиновниками так и не был сделан.

Порочная практика оптимизаций

Все последние пять лет фактически не прекращалась оптимизация медицинских учреждений. В 2019 общественные протесты вызвало закрытие роддомов. И не только во многих районах, но даже в Новоалтайске, где роддом обслуживал 250 тысяч населения. Теперь из отдаленных районов роженицам приходится добираться до больницы сотни километров по бездорожью. Еще больше осложнило жизнь людям объединение служб скорой помощи: в итоге неотложку на селе приходится ожидать часами. Как, например, в Табунском районе из-за централизованного вызова время ожидания увеличилось до нескольких часов. Подчас оптимизацию проводят, прикрываясь кадровыми проблемами. Так в 2019 году в селе Сычевка Смоленского района закрыли круглосуточный стационар, ссылаясь на отсутствие дежурного врача. До этого местные жители трижды отстояли больницу, но при министре Попове сделать им этого не удалось. Теперь до ближайшей больницы в райцентре люди добираются 50 километров. Громкий «оптимизационный скандал» разразился в мае 2020 года, когда при объединении отделений детской ортопедии в Барнауле высококлассным специалистам-врачам предложили перевестись в уборщики. Несмотря на острую нехватку врачей, в середине прошлого года начались сокращения кадров в центральных районных больницах с целью экономии бюджетов. Фонд оплаты труда оптимизировали по поручению главы Минздрава Дмитрия Попова. В Ключевской, Табунской, Кулундинской и других ЦРБ, испытывающих финансовые трудности, проблемы решили закрыть за счет увольнения младшего медперсонала. Только протесты и публичные выступления депутатов КПРФ в стенах Законодательного Собрания помогли избежать массовых увольнений. Тем не менее, пожалуй, ни один район и город в Алтайском крае не обошла коса оптимизаторов из Минздрава и примеров приводить можно еще много. Но если раньше ограничивались «точечной» оптимизацией больниц или отделений, то с начала 2023 года решили реформировать сразу три больших направления медицины. В Минздраве решили объединить фтизиатрическую, наркологическую и психологическую помощь в одну структуру. Целью называется сокращение финансово-хозяйственного персонала. Однако чем на деле обернется реформа? Не приведет ли она к исходу оставшихся специалистов и провалу по трем важным направлениям медицины? Алтайский край и без того здесь в неблагополучной зоне: на первом месте по количеству психических заболеваний, один из лидеров по туберкулезу и с высоким уровнем алкоголизации населения.

Нерешенная проблема социальных болезней

По итогам 2022 года рост числа впервые выявленных больных туберкулезом составил около 10%, по этому показателю Алтайский край один из худших в России. Официально причиной называется снижение профилактики туберкулеза в ковидный период. Но что же сделал Минздрав для борьбы с этой социально опасной болезнью? В половине районов края даже нет фтизиатров, укомплектованность штата менее 50%. По этому направлению отсутствует систематическая работа, нет профилактического контроля и раннего выявления туберкулеза. Что также влияет на рост показателей заболеваемости. Высока и смертность от туберкулеза в регионе – у нас она в два раза выше, чем по стране. А самое страшное – заболеваемость детей, которая также в два раза выше, чем в среднем по России. Все это говорит о некачественной фтизиатрической помощи. И как она может быть качественной? С 2011 года простаивает стройка краевого противотуберкулезного диспансера под Новоалтайском, с 2018 года ждет реконструкции аварийное здание противотуберкулезного диспансера в Бийске, а в Рубцовске, где более 1500 больных туберкулезом, стационар вообще закрыт и не известно, когда его снова откроют. При этом губернатор Виктор Томенко, общаясь с президентом Владимиром Путиным в мае 2023 года, попросил средства на строительство новой офтальмологической больницы, но ни слова не сказал о противотуберкулезных диспансерах. Хотя сам Владимир Путин тут же отметил высокий уровень социально значимых заболеваний в крае.

Скандалы вокруг Минздрава

Уже назначение Дмитрия Попова главой Минздрава в 2018 году было связано со скандалом. В Красноярске его чуть было не уволили с поста замминистра из-за дефицита льготных лекарств, но неожиданно он пошел на повышение в Алтайский край. Вслед за Поповым потянулись и другие выходцы из Красноярского края. Так, например, Оксана Лексенкова возглавила Диагностический центр Алтайского края, Олег Войтов – больницу в Камне-на-Оби, затем Алтайский противотуберкулезный диспансер, Виталий Азанов – медицинский информационно-аналитический центр. Но как себя проявила команда красноярских управленцев? Оксана Лексенкова отметилась скандалом с трудовым коллективом Диагностического центра из-за резко упавшей зарплаты во время ковида. На этом фоне ей пришлось уйти в отставку. Олег Войтов приступил к реорганизации фтизиатрической службы – из учреждения увольняются опытные врачи-фтизиатры, а это только начало реформы. В феврале 2023 года разразился скандал, связанный с Алтайским краевым медицинским информационно-аналитическим центром. Там прошли обыски из-за неоправданных трат бюджетных средств. Еще в 2020 году для нужд медорганизаций края были закуплены новые компьютеры на сумму 177 млн. рублей. Зачем Минздраву такое масштабное обновление офисной техники теперь разбираются правоохранители. Другой громкий скандал последних месяцев вокруг ведомства Дмитрия Попова связан с предоставлением услуг по стирке белья для алтайских медучреждений. По контрактам на эти цели ушло почти 70 млн. рублей. Проверка Счетной палаты привела к возбуждению уголовного дела, по которому задержан бывший депутат от «Единой России» Сергей Завалихин, учредитель фирмы, «обстирывавшей» Минздрав. Сколько еще «скелетов в шкафу» скрывает ведомство Дмитрия Попова, можно только догадываться. Кадровая чехарда и кумовство, скандалы вокруг министерства на фоне постоянной реорганизации и централизации медучреждений – все это никак не содействует успешному развитию здравоохранения в Алтайском крае. Пока же врачи массово уезжают, растут очереди в поликлиниках, а доступная медицина все больше удаляется от жителей региона. Министр Михаил Мурашко приезжал в Барнаул 11 сентября 2021 года. Как раз перед выборами в Госдуму и Заксобрание. Тогда он посетил кардиоцентр, наркологический диспансер, поликлинику № 9, строящуюся поликлинику №14. Нынешний двухдневный визит проходит в период губернаторских выборов и включает в себя посещение, в том числе, поликлиники № 9 и все еще строящейся поликлиники №14. Во второй день у министра запланирована поездка в Сростки на Шукшинский кинофестиваль. Его маршрут будет пролегать мимо недостроенного противотуберкулезного диспансера… Неужели и в этот раз все ограничится показухой «достижений», без поиска путей вывода из кризиса медицины в Алтайском крае?

Фото «Алтайской правды»: Михаил Мурашко на стройплощадке поликлиники № 14