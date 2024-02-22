И не мешать! Почему вредно и даже опасно носить работу домой, рассказал алтайский психолог

Хорошо работать и не лениться нас учат еще со школы. А вот о том, как правильно отдыхать, знают далеко не многие. Почему не стоит смешивать работу и домашний отдых, рассказала клинический психолог психиатрической больницы им. Эрдмана Анастасия Тюрина.

Работа. Компьютер.

Мечтают ли психологи об отдыхе

Анастасия сама чуть не стала жертвой трудовых будней. Первые два месяца работы в поликлинике ей дались очень тяжело. Нужно было вести прием, параллельно знакомиться с рабочими правилами, учиться вести медицинскую документацию — и стараться как-то успевать жить.

«В какой-то момент я поняла, что сама себя перезагрузила, – вспоминает специалист. – Приходила домой и прокручивала весь прошедший день в голове, постоянно думая: «Как же много всего, я, наверное, с этим не справлюсь…».

Между тем эмоциональное выгорание начало постепенно накрывать молодого психолога с головой. Все меньше хотелось приходить на работу и больше оставаться в кровати. И Анастасия поняла — так дальше нельзя. Психолог завела ежедневник и распланировала время на работу и отдых от часа до часа. И это помогло.

Сейчас Анастасия работает в больнице им. Эрдмана уже год. Она успевает принимать по нескольку пациентов в день, осваивает новые методики, знакомится с научной литературой и охотно делится своими рекомендациями.

Клинический психолог Анастасия Тюрина

Делу время, потехе — тоже время

Психолог отмечает, что полностью исключить стресс из своей жизни нельзя. Человек будет переживать из-за незаконченной работы, расстраиваться из-за ошибок и уставать от загруженности. Это неизбежно и абсолютно нормально, ведь без стресса на работе не обойтись, считает специалист.

Ненормально, когда рабочие задачи и переживания все чаще кочуют из офиса домой. Человек «варится» в стрессовой ситуации постоянно, практически не отдыхая. А работа и жизнь смешиваются воедино. Из-за этого у человека начинают страдать физическое и психическое состояния, наступает профессиональное выгорание.

Характерным признаком профессионального выгорания можно считать естественное желание избегать работу, как чего-то неприятного. Человек часто опаздывает, делает перерывы и максимально откладывает выполнение задач. Из-за этого проблем на работе может появиться еще больше, что только усилит стресс.

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу

Не очевидными симптомами считаются:

ухудшение концентрации;

постоянная усталость, от которой не спасает хороший сон и отдых на выходных;

нет ощущения пользы от проделанной работы;



ухудшение аппетита, злоупотребление вредными привычками,

проблемы со здоровьем.

Всего этого можно избежать, если научиться правильно работать и отдыхать. Анастасия Тюрина дала несколько полезных советов.

Стресс и раздражительность.

Записывайте дела в ежедневник

Держать все задачи в голове сложно, ведь они рискуют забыться или слиться в один суетливый ком. Поэтому психолог рекомендует записывать все необходимые дела в ежедневник.

«Уже на этом этапе вы выбросите «лишнюю» информацию на бумагу, и у вас освободится место для запоминания другой, более важной. Благодаря ежедневнику появится больше концентрации на том, чем вы заняты, а не на том, что и как вам нужно сделать позже», – объясняет специалист.

Дела следует планировать в зависимости от сложности выполнения. Раз в день — что-то легкое и простое, а раз в месяц — то, что требует времени и подготовки.

Помимо рабочих задач Анастасия Тюрина советует включить в расписание время для отдыха и домашних дел. И как рабочие задачи, их тоже следует обязательно выполнять.

«Можно заранее составить список приятных и полезных активностей: приготовить что-то вкусное, сделать перестановку в квартире, выспаться, сходить в театр, погулять в парке, провести вечер с семьей и т.п.», – объясняет психолог.

Работа. Ежедневник.

Завершайте задачи

Причиной навязчивых мыслей о работе могут стать незавершенные задачи. Это одно из следствий так называемого «эффекта Зейгарник» – способности мозга сильнее фокусироваться на не сделанном, чем на том, что доведено до конца.

Поэтому Анастасия Тюрина советует не оставлять на середине незавершенные дела. Однако и бросать на них все силы, жертвуя здоровьем, тоже не стоит. Лучше всего — доводить дела до «мысленной» границы, которую вы сами для себя проведете.

«Повторите себе: «Вот сейчас выполню эту задачу, и на сегодня все». Лучше покинуть место работы без мыслей о незавершенных делах, потому что они способны повысить тревожность и помешать заниматься текущими задачами», – объясняет психолог.

Если же в последний час рабочего дня вы понимаете, что не успеете завершить запланированную задачу, то лучше перенести ее на следующий день.

Работа. Женщина. Компьютер.

Оставляйте работу в офисе

«У каждого из нас есть рабочий график, в котором указаны начало и конец рабочего дня. Это и есть те самые границы, которую вы не должны размывать», – считает специалист.

Однако далеко не всем удается отвлечься от мыслей о предстоящих делах. В таких случаях психолог советует поставить «мысленный шлагбаум» на пороге вашего рабочего места. За эту границу работа не должна переходить.

«Вспоминайте почаще хорошую русскую пословицу: «Работа не волк – в лес не убежит».

Лень, отдых.

Живите здесь и сейчас

Но не пытайтесь насильно избавиться от навязчивых мыслей о работе. Ведь чем больше вы стараетесь их забыть, тем сильнее они закрепятся у вас в голове.

Разрешить этот непростой парадокс можно, если перестать жить догадками о будущем и начать думать о настоящем. Психолог рекомендует: постарайтесь стать «не включенным наблюдателем», от которого в эту минуту ничего не зависит. Рано или поздно рабочая задача разрешится. А пока отдайтесь моменту, который проживаете здесь и сейчас.

Когда вы занимаетесь домашними делами или просто отдыхаете, постарайтесь сфокусироваться на настоящем моменте, советует специалист.

«Например, я иду гулять в парк, но при этом в голове прокручиваю варианты ответов для своего начальника на завтрашний день. В этот момент надо переключиться на то, что происходит прямо сейчас, а именно: я иду по парку, вокруг деревья, ветер поднимает листья, поют птицы, я чувствую тепло от солнца, вдыхаю свежий воздух и наслаждаюсь этим моментом», – объясняет Анастасия Тюрина.

Отдых.

Примите свое несовершенство

Наконец, примите мысль, что вы неидеальны. Психолог уверена: каждый человек имеет право чего-то не знать, что-то не уметь и не суметь чему-то научиться. Поэтому стоит научитесь спокойно относиться к своим промахам, ошибкам и не сделанным делам.

«От желания все успеть и всем понравиться недалеко до того же «синдрома отличника» или безудержного перфекционизма, которые, в свою очередь, могут привести к невротическим состояниям, а с этим самостоятельно справиться уже куда труднее», – считает специалист.

Снижайте свое эмоциональное внутреннее напряжение – и поверьте, ваше тело и мозг будут за это благодарны.

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Взято отсюда

22.02.2024