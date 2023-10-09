И всё-таки я боюсь…

До пяти пациенток в неделю обращается к перинатальному психологу центра «ДАР» с конкретным запросом – проработать тревожность накануне родов.

Беременность – «территория неизвестности» для будущей мамы: тревожные мысли приходят в голову даже женщинам, готовящимся даже ко вторым или третьим родам. Уровень тревоги возрастает на ранних сроках, снижается в благополучном втором триместре и снова поднимается ближе к родам.

«Запрос на проработку страхов накануне родов растёт, а потому мы прорабатываем с женщиной разные психологические факторы, вызывающие беспокойство. Тревога может спровоцировать выброс адреналина, который в родах блокирует окситоцин – всем известный «гормон любви и счастья», который запускает схватки, а позже лактацию. Именно по этой причине женщине так важно снизить тревожность», – отмечает перинатальный психолог перинатального центра «ДАР» Елена Трусова.

Лидером в списке среди беспокойств является страх боли. психологи объясняют будущим роженицам механизм возникновения боли. Дело в том, что в процессе естественных родов в организме женщины выделяются эндорфины, которые помогают не только ей, но и малышу справиться с болью. Мысль об этом помогает будущим мамам сосредоточиться во время родов на помощи своему ребенку.

Многие женщины боятся также медицинского вмешательства и не доверяют специалистам. Здесь психолог работает индивидуально с каждой роженицей. Ключ к преодолению данного страха – больше узнать о родах, что поможет почувствовать собственную силу и контроль над ситуацией.

Распространенным страхом среди тех, кто рожает не в первый раз является повторение неблагоприятных сценариев, которые возникали в предыдущих родах. С такой проблемой точно следует обратиться к психологу, который поможет проработать ситуацию и избавиться от предубеждений.

Отметим, что с начала года в перинатальном центре «ДАР» проведено больше 1300 индивидуальных и 100 групповых консультаций, на которых женщины получают ответы на свои вопросы и изучают доступные методы снижения тревожности.

Горняк22



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