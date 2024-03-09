реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Я им в конце концов провод перерезал”. Как барнаульцы в нулевых встречали группу “КиШ”

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

После 2013-го Барнаул живет их трибьютами: у города особые отношения с группой «Король и Шут». Их концерты здесь очень ждали.

"Я им в конце концов провод перерезал". Как барнаульцы в нулевых встречали группу "КиШ"

"Король и Шут" в Барнауле. 2002 год.

◆ Рок-н-ролльный бомонд собирался на «КиШа» в «Зебре», Колизее, ДК Моторостроителей и других клубах города.

◆ В 2002 году Горшок и Князь заставили зал лить слезы, сыграв песню «Солнечный круг» в память жертв «Норд-Оста».

◆ «КиШ», по воспоминаниям местных, на концертах вели себя примерно так: Горшок «крутился вокруг дам», Князь любил с кем-нибудь поболтать о жизни, Поручик всегда оставался в «сознании» (его посвятили в сан «мальчика, который выжил»). Яков решал административные вопросы с организаторами. Балу и Маша, отыграв программу, спешили отдыхать в гостиницу.

◆ Музыканты «КиШа» к барнаульцам относились с теплом и самозабвенно обращали в панк.

"Я им в конце концов провод перерезал". Как барнаульцы в нулевых встречали группу "КиШ"

“Король и Шут” в Барнауле. 2002 год.

◆ Горшок отзывался о местной тусовке так: «Иногда стоит передо мной форменный “гоп” и просит автограф. Не знаешь, что и думать: то ли он мыслить начинает правильно, то ли он сдуру нас за своих принял, полагая, что агрессивная музыка — это повод устроить драку в зале».

◆ Как-то Маше пришлось успокаивать беснующуюся толпу. К слову, культурно и тихо. Спустя 8 лет у одной из виолончелисток местные украли ноты.

◆ Ренегат называл Барнаул своей второй родиной: «Город делают люди, которые в нем живут, у нас тут друг Миша Рапопорт — прекрасный человек».

◆ Однажды в «Центральной» у Балу произошел случай, за который ему потом было очень неудобно перед барнаульцами. Как-то утром в гостинице кто-то почему-то решил начать сверлить. Балу об этом случае рассказывал «Свободному курсу» с диким смущением.

«Поспать не дали! Я уж выходил, просил их прекратить, а они все сверлят и сверлят!.. Я им в конце концов провод перерезал… Уж больно спать хотелось».

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
09.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Подразделения ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области

Подразделения ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области

Подразделения украинской армии обстреливают село Козинка Белгородской области, сообщило управление…

СМИ выяснили, что мешает украинцам ремонтировать американские гаубицы M777

СМИ выяснили, что мешает украинцам ремонтировать американские гаубицы M777

Законодательство США не позволяет украинским компаниям ремонтировать поставленные американцами гаубицы…

Украинские власти: под Кривым Рогом и Днепропетровском прогремели взрывы

Украинские власти: под Кривым Рогом и Днепропетровском прогремели взрывы

Взрывы раздались в окрестностях сразу двух крупных городов в Днепропетровской…

СМИ: ВСУ никак не найдут применения более совершенным аналогам Leopard’ов

СМИ: ВСУ никак не найдут применения более совершенным аналогам…

Уничтоженный в зоне СВО танк Leopard. Архивное фото Вооруженные силы…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp