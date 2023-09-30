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Игоря Николаева выписывают из больницы после операции на сердце

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: @igor_nikolaev_music

По словам врачей, сейчас главной опасностью для исполнителя, который восстанавливается после операции, остается коронавирус

Российского музыканта Игоря Николаева выписывают из больницы, сообщает “Лента.ру” со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 63-летний артист продолжит восстанавливаться после операции на сердце из дома. Врачи заметили в состоянии композитора положительную динамику и не стали настаивать на пребывании пациента в стационаре.

При этом медики порекомендовали певцу без надобности не покидать дом и поменьше контактировать с посторонними людьми, чтобы не заразиться коронавирусом. Из-за проблем по здоровьем музыкант находится в группе риска.

В связи с улучшением состояния артиста в продаже вновь появились билеты на концерт певца в Новосибирске 7 ноября. Предположительно, это станет первым выступлением артиста после перенесенной операции.

Напомним, что Игорь Николаев в тяжелом состоянии попал в больницу в середине сентября. Позже стало известно, что музыканту сделали коронарное шунтирование.

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