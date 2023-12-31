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Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

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Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, рассказала о способе, который поможет похудеть на 20 кг. Этим она поделилась в программе телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» в YouTube.

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

Дарья Зотеева (Инстасамка)

Молодая исполнительница рассказала, что когда переехала от родителей, то начала злоупотреблять сладким, мучным, фастфудом и вредными напитками. При этом она совсем не пила воду и не разделяла еду на хорошую и плохую.

После того как вес стал предельным, Инстасамка начала тренироваться, однако это не особо помогло.

Тогда Даша решила сдать все анализы и наладить свое пищевое поведение. Так, она отказалась от употребления сахара, молочных продуктов и яиц. Это помогло ей быстро вернуться к рабочему весу.

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Взято отсюда
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