Источник: мать, убившая двух детей в Барнауле, работала педиатром - ГОРНЯК22

Фото: Кадр оперативной съемки СУ СКР по Алтайскому краю

Есть версия, что мать детей отравила их препаратами, зная, какие именно нужно взять для этой цели, так как якобы работала доктором

Жительница Барнаула, которая, по данным следствия, убила двух маленьких сыновей, работала врачом, сообщает ” КП-Барнаул “.

Со слов достоверного источника, 31-летняя женщина якобы работала педиатром. По некоторым данным, она отравила трехлетнего мальчика и его восьмимесячного братика таблетками.

Добавим, что официально причину гибели детей не сообщали. Следователи заявляли, что тела мальчиков имели “признаки криминальной смерти”.

Как ранее стало известно, жила женщина с мужем и детьми мирно, они не ругались и не состояли на учете . В момент трагедии мужчина был в командировке.

После убийства детей, по официальным данным , женщина покончила с собой в соседней высотке.

Расследуется уголовное дело по п. “а”, “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних)