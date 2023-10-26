Из доярки в медсестру: в Барнауле людей без образования учат основам медицины

Жители районов Алтайского края, не имея никакого образования, могут обучиться на младших медицинских сестер и помогать фельдшерам в ФАПах

В Барнауле запустили пилотный проект “Помощник фельдшера”. В течение двух месяцев участники курса на базе медицинского колледжа будут обучаться специальности младшая медицинская сестра по уходу за больными, а по окончанию работать в ФАПах своих районов. У них нет медицинского образования, кто-то работал парикмахером, а кто-то только окончил 11 классов. Требование одно – желание помогать другим людям. О том, как учат будущих помощников фельдшеров и почему люди старше 30 лет стремятся обучиться этой профессии, в материале “Толка”.

“Хотелось нести пользу”

35-летняя Ирина Михеева приехала учиться из поселка Украинский Косихинского района. Почти пять лет она работала уборщицей служебных помещений в местной амбулатории, восхищалась медициной, мечтала поступить, но долго оттягивала. Однажды в отделе кадров начальство предложило ей пройти курсы младшей медицинской сестры, что и стало началом нового пути.

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“Вообще я училась на парикмахера, но быстро поняла, что это не мое. По профессии поработала совсем немного, мне хотелось нести пользу людям“, – делится Ирина.

В родном селе о том, какое обучение сейчас проходит женщина, знают все жители, поддерживают и с нетерпением ждут ее возвращения. Такая помощь, по словам Ирины, в районе очень нужна, потому что медицинского персонала не хватает.

Еще одна студентка – Лариса Болоцких из Троицкого района. Женщина призналась, что в ее селе тяжело найти работу. До того, как она узнала о проекте, работала дояркой.

“Услышала от знакомых о проекте. Пошла, потому что в деревне не очень много работы, а здесь такая возможность хорошая, решила ей воспользоваться. Кроме того, близкие стареют и, возможно, кому-то из них потребуется соответствующий уход“, – рассказывает Лариса.

По ее словам, самым тяжелым в учебе был первый день практики – зайти в отделение и увидеть лежачих больных. Остальное дается легко.

“По окончанию курса буду работать у себя в селе помощником фельдшера. У нас есть ФАП, но фельдшер приезжает из другого села только раз в неделю. Моя помощь там необходима“, – говорит она.

Проект “Помощник фельдшера” Фото: Екатерина Жолнерова “Хорошее подспорье”

Куратор программы Наталья Радченко рассказала, что в первую группу для обучения помощников фельдшеров набралось 12 слушателей в возрасте от 30 до 60 лет. Подобного в регионе ранее не было.

Занятия по теории проходили в Барнаульском базовом медицинском колледже, сейчас группа преступила к практике – кто-то в городской больнице №3, а кто-то в БСМП №2.

“Группа очень мотивирована. Во время теоретической части они учились функциональному наблюдению за здоровьем пациентов. Сейчас практикуются в паллиативном и неврологическом отделениях, а также в отделении реанимации. Отрабатывают навыки по уходу за пациентами – кормление, в том числе зондовое, переворачивание, профилактика пролежней и много другое“, – объяснила Наталья Радченко.

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Она также добавила, что после этого участники на некоторое время разъедутся по своим районам, где продолжат обучение дистанционно и будут отрабатывать навыки уже на рабочих местах.

“13 ноября начнется второй очный цикл. Стажировка будет проходить на базе горбольницы №3 и поликлиник №9 и №1. Они отрепетируют свои знания по записыванию пациентов на прием к врачу, выписыванию направлений на обследование, по диспансерному наблюдению, отработке навыков помощи врачу или фельдшеру, осмотру пациентов и оформлению медицинской документации“, – рассказывает куратор.

По завершению обучения предстоит квалификационный экзамен, после которого всем участникам вручат свидетельства о получении профессии. Они смогут работать в качестве младшей медицинской сестры в любом медучреждении.

На этом помощь со стороны колледжа не заканчивается. В течение шести месяцев после окончания слушатели могут обратиться за любой консультацией к своим кураторам. Все вопросы будут решаться совместными усилиями с руководством медорганизации или краевым минздравом.

Особо остро в помощниках нуждаются пациенты паллиативных отделений. Заведующий таким отделением в городской больнице №3 Николай Коханец рассказал, что группа обучающихся активно участвует в помощи сотрудникам:

“Первые дни дались им тяжело. Одно дело, когда это изучается на теории, а другое – на практике с живыми пациентами. Однако все приобретенные навыки очень пригодятся в селах. Село – это территория, которая далеко находится от центральной больницы, где необходимо оказывать квалифицированную помощь по уходу за сложными пациентами. Если такая служба продолжит развиваться, то для Алтайского края это станет хорошим подспорьем“.

город Горняк



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