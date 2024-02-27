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Из-за высокозаразного заболевания питерскую школу перевели на дистанционное обучение

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Среди учеников разных классов школы в центре Санкт-Петербурга выявили заболевания кори.

Из-за высокозаразного заболевания питерскую школу перевели на дистанционное обучение

Вакцинация.

Принято решение перевести всех учеников школы на обучение в рамках дистанционного формата.

Корь — высокозаразное заболевание. Его можно предотвратить только через вакцинацию, напоминает Газета.Ru. Прививки детям проводятся по плану в возрасте 1 год и 6 лет.

Ранее в Сибири зарегистрировали первый в 2024 году случай кори. Это произошло в Хакасии.Непривитый годовалый ребенок заразился в Абакане. Его не вакцинировали из-за отказа родителей.

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Взято отсюда
27.02.2024

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