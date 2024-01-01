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Избавляйтесь от всего токсичного. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

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«Время, когда может быть сложно сориентироваться, сконцентрироваться. Выручит чувство юмора и общительность. Если вы работаете, не спешите внедрять новое, что-то начинать. Ловите озарение насчет бизнеса. Воскресенье подходит для разгрузочного дня.», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Избавляйтесь от всего токсичного. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Мрачные мысли, нейросеть.

Овны, ставьте цели, планируйте! Ваши идеи заразительны. Вдохновляйте своим примером. Помогите партнеру с юмором посмотреть на сложную ситуацию. Выслушайте, дайте выговориться.

Тельцы, на понедельник, вторник не планируйте много общения, дел. Настроение улучшится в среду. Не перекладывайте всю ответственность за ваше настроение на партнера. Обратите внимание на ваши страхи.

Близнецы, не суетитесь. Обратите внимание на внутренних врагов (ваши слабости, привязанности), вместо того, чтобы со всеми вокруг воевать. Это позволит вам вырасти и получить выгоду.

Раки, не окунайтесь с головой в романтику. Берегитесь, сохраняйте трезвый взгляд на вещи. Во вторник будьте внимательны к своему самочувствию. Не злоупотребляйте общением и едой.

Львы трезво мыслят, ясно видят. На них можно положиться 1 января. У этого знака есть силы вдохновлять, дать правильный совет. Вы только выиграете, если найдете нужные слова и успокоите всех испугавшийся.

Девы, добавьте немного юмора, общительности в свое расписание. От этого улучшится ваше самочувствие, и работа пойдет в нужное русло. Внимательно следите за тем, как разговариваете со старшими.

Весы, весь фокус вашего внимания снова в семье. Пообщайтесь с родителями. Не переедайте. Следите за настроением. Не прячьте эмоции ради чьего-то спокойствия, разговаривайте, не врите себе и другим.

Избавляйтесь от всего токсичного. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Смайлик, эмодзи, улыбка.

Скорпионы, поддержите свое пищеварение. Не заставляйте тело проживать чрезмерные нагрузки. У вас может быть желание уединиться и даже поработать. Но постарайтесь уделить время партнеру.

Стрельцы, вы во всеоружии. Компетентны, мудры, готовы помогать, наставлять. Ваши советы пользуются спросом. Пейте больше воды. Будьте внимательны в отношениях со своим партнером.

Козероги, постарайтесь не беспокоить окружающих рабочими вопросами. Руководитель из вас на неделе никакой. Не заставляйте других. Сосредоточьтесь на собственном расслаблении, внутреннем покое.

Водолеи, продолжайте оздоравливать собственное тело. Избавляйтесь от всего токсичного в питании, речи, общении. Позаботьтесь о своем настроении, внешнем виде. Начните делать зарядку.

Рыбы, воздержитесь от принятия алкоголя. Потеряете себя. Вернуть ясность ума будет сложно. У вас есть силы и знания как правильно питаться и общаться. На других вы тоже можете в этом плане позитивно повлиять.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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Взято отсюда
01.01.2024

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