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Израиль впервые за 50 лет официально объявил войну

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

Израиль официально перешел в состояние войны. Военно-политический кабинет страны одобрил введение “пункта 40”, который вводился в действие 50 лет назад

Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение “пункта 40” Основного закона. Это означает официальное объявление войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Введение этого пункта позволяет Тель-Авиву предпринять “значительные” военные действия.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По республике выпустили более трех тысяч ракет. По последним данным, погибли более 500 мирных израильтян, более 2 тысяч человек получили ранения.

Ранее пункт “40 алеф” вводился в действие 50 лет назад – во время войны Судного дня в 1973 году, передает портал ” Военное обозрение “.

новости Локтевский

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