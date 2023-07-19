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Жителей Алтайского края атакуют речные паразиты. Что о них известно

редактор01 mins

Фото: unsplash.com

Жителей Алтайского края в очередной раз призвали купаться только в официально разрешенных местах, чтобы избежать риска заболевания

В Алтайском крае 12 человек после купания в несанкционированных местах заболели острым паразитарным заболеванием – церкариозом, сообщили в Минздраве и Роспотребнадзоре края.

Основные симптомы заболевания – аллергия, раздражение, сильный зуд, температура.

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В краевой столице есть десятки запрещенных для купания мест, где установлены специальные знаки, но все равно там отдыхают местные жители

Замглавврача по лечебной работе Краевого кожвендиспансера Аннетта Айбазова пояснила, что в Рубцовске на этой неделе с симптомами церкариоза обратились несколько семей. Врачи сразу приступили к лечению, которое рассчитано на семь дней. Однако, как правило, пациенту становится лучше уже на второй-третий день.

Данные случаи фиксируются ежегодно летом. Чаще всего это связано с купанием в несанкционированных водоемах. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям всего Алтайского края и напоминаем, что купание в таких водоемах опасно для здоровья“, – подчеркнула Айбазова.

В регуправлении Роспотребнадзора пояснили, что церкариозы в основном обитают в загрязненных или заросших водоемах. При этом в чистой, проточной воде церкариозы практически не встречаются.

В настоящее время в крае работает 26 разрешенных пляжей. Несанкционированные места небезопасны для здоровья. Это угроза гепатита А, кишечных, энтеровирусных инфекций и паразитов.

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