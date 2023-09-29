Жителей Алтайского края приглашают проверить свое сердце

29 сентября традиционно в России отмечается Всемирный день сердца. Более 952 тысяч жителей Алтайского края страдают заболеваниями системы кровообращения. Из них гипертонической болезнью – около 570 тыс. и хронической ишемической болезнью сердца – порядка 160 тыс. Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний – один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

С целью выявления и коррекции ведущих факторов риска хронических неинфекционных (в том числе сердечно-сосудистых) заболеваний приглашают жителей и гостей краевой столицы на бесплатное медицинское обследование 29 сентября с 08.00 до 15.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 23.

Жители оценят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца и мышечной силы рук, узнают содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, уровень внутриглазного и артериального давления. Помимо консультации каждый обратившийся получит информационные материалы на профилактическую тематику для самостоятельного изучения. Обследование проводится в рамках государственных гарантий (бесплатно). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Предварительная запись по телефону регистратуры: 8(3852) 63-18-43.

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