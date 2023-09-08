Жителей Барнаула научат оказывать первую помощь

9 сентября в Барнауле пройдет Всероссийская акция «Помоги первым».

Она состоится в парке «Изумрудный» в 11:00.

Волонтеры-медики будут проводить для всех желающих мастер-классы по оказанию первой помощи. Эти навыки помогут спасти жизнь человеку.

Справка

Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизни и здоровья пострадавшего при несчастных случаях, травмах и других заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью, и проводимых до оказания медицинской помощи. В Барнауле пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

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