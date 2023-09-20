Жители Алтайского края обнаружили, что прошли фантомную диспансеризацию - ГОРНЯК22

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Выяснилось это после получения ответа на запрос информации об оказанных медицинских услугах. Такую справку можно заказать на портале “Госуслуги”

Жители Алтайского края случайно обнаружили, что уже якобы прошли диспансеризацию, хотя в поликлинику не обращались, пишет ” Банкфакс “.

Две жительницы Индустриального района, которые прикреплены к поликлинике №14, рассказали, что нашли в сведениях об оказанных медицинских услугах пройденные профилактические медицинские осмотры в 2023 году. При этом женщины на самом деле на диспансеризацию не ходили, но в документах сказано, что они получили помощь медиков на различные суммы.

В Минздраве Алтайского края объяснили, что такие ситуации возникают в единичных случаях из-за ошибок при формировании карт диспансеризации пациентов в поликлинике.

“Если вы увидели у себя ошибочный документ, необходимо обратиться в медицинскую организацию, к которой вы прикреплены“, – предложили в министерстве.

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И в минздраве, и на местах пришли к выводу, что без большей включенности муниципалитетов в решение проблем здравоохранения не обойтись

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования воздержались от объяснения причин и посоветовали гражданам обращаться или в их адрес, или в адрес своей страховой компании.

Также там отметили, что информирование застрахованных лиц об оказанной им медицинской помощи и ее стоимости на портале “Госуслуги” осуществляется на основании счетов на оплату. Их предоставляют поликлиники.

Ранее жители Алтайского края жаловались на сбой при записи к врачам через Госуслуги .